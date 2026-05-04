"Cascada de éxitos": picante chicana de Victoria Villarruel en medio de la nueva controversia de Manuel Adorni
El jefe de Gabinete quedó expuesto este lunes por las declaraciones del contratista que reformó su casa y la ironía de la Vicepresidenta resurgió a pleno.
La cascada de críticas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no son gratuitas: todo empezó con el uso discrecional de los pasajes en un vuelo oficial y devino en una investigación sobre su patrimonio, y desde su poltrona Victoria Villarruel no pierde la oportunidad de ironizar al respecto.
El capítulo más reciente en la investigación contra Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito incluye los gastos en los que incurrió para reformar la casa que se compró en el barrio privado Indio Cua.
Según el contratista que trabajó en el proyecto, el funcionario le pagó 245.000 dólares "en mano" para hacer cosas como una cascada en el jardín valuada en USD 3.500, un dato pintoresco que no se le escapó a Villarruel este lunes al contestar un mensaje en X.
"Cumplo el 3 de mayo, sólo espero el mensaje de Victoria Villarruel y el (de) Carmen Sánchez Viamonte, mis dos grandes amores", comentó un usuario en X, a lo que la Vicepresidenta cumplió este lunes, con un día de retraso.
"¡Feliz cumpleaños atrasado! ¡Que tengas una cascada de éxitos este año!", escribió Villarruel, quien en toda su carrera política dio sobradas muestras de ser capaz de elegir sus palabras y el manejo de lenguaje.
También denunciaron a Manuel Adorni por "haber apretado" a un testigo
Mientras tanto, la diputada Marcela Pagano elevó este lunes un pedido de detención contra el Jefe de Gabinete a quien acusó de haber ejercido presiones sobre el contratista, Matías Tabar.
En declaraciones a Ámbito.com, Pagano fundamentó su solicitud en el riesgo de entorpecimiento de la investigación porque Tabar no sólo dio detalles de la remodelación que hizo en la casa de Adorni, sino que también reveló que fue contactado por la defensa del funcionario antes de que declarara.
Pagano sostiene que existió un contacto previo entre el entorno del funcionario y el contratista Matías Tabar antes de su declaración jurada, y acusó al jefe de Gabinete de "haber apretado a un testigo" previo a su declaración.
La denuncia indica que se habrían borrado mensajes de WhatsApp y ofrecido "ayuda legal" al testigo a cambio de eliminar evidencia del teléfono, que ya está en manos de la justicia.
"Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono", indicó la experiodista a Ámbito.com. Siguen la catarata de éxitos en la Justicia.
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