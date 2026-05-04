"Cascada de éxitos": picante chicana de Victoria Villarruel en medio de la nueva controversia de Manuel Adorni

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También denunciaron a Manuel Adorni por "haber apretado" a un testigo

Mientras tanto, la diputada Marcela Pagano elevó este lunes un pedido de detención contra el Jefe de Gabinete a quien acusó de haber ejercido presiones sobre el contratista, Matías Tabar.

En declaraciones a Ámbito.com, Pagano fundamentó su solicitud en el riesgo de entorpecimiento de la investigación porque Tabar no sólo dio detalles de la remodelación que hizo en la casa de Adorni, sino que también reveló que fue contactado por la defensa del funcionario antes de que declarara.

Pagano sostiene que existió un contacto previo entre el entorno del funcionario y el contratista Matías Tabar antes de su declaración jurada, y acusó al jefe de Gabinete de "haber apretado a un testigo" previo a su declaración.

La denuncia indica que se habrían borrado mensajes de WhatsApp y ofrecido "ayuda legal" al testigo a cambio de eliminar evidencia del teléfono, que ya está en manos de la justicia.

"Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono", indicó la experiodista a Ámbito.com. Siguen la catarata de éxitos en la Justicia.