Victoria Villarruel rechazará la expulsión de Francisco Paoltroni: "Improcedente"

"La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Francisco Paoltroni tenga el mismo fin que (la diputada de La Libertad Avanza Lourdes) Arrieta", sostuvo un influyente funcionario libertario en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada horas antes de que saliera a la luz la nota de los senadores.

La tensión se intensificó en las últimas horas con las declaraciones de Francisco Paoltroni sobre la SIDE y la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.

El formoseño también cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de otorgar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado cuando "no hay plata para los jubilados".

"¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta ´¿Va a haber aumento para nosotros?´, y yo le digo ´No, no hay plata´. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que los maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones", expresó Paoltroni en declaraciones radiales.

El legislador libertario sostuvo además que Caputo le está haciendo "cometer errores" al Presidente y adelantó que cuando se discuta el DNU de la SIDE en el Senado va a votar en contra "de punta a punta".

Sin embargo, el apartamiento de un miembro de un bloque no le corresponde a Victoria Villarruel aún siendo la titular del Senado.