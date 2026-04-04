Quién era el enfermero que encontraron muerto en Palermo con 50 ampollas de propofol

Drogas departamento Palermo Las drogas halladas en el domicilio del fallecido.

Tras conocerse la muerte de l enfermero, sus allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. Una amiga suya y colega posteó una serie de fotos juntos y escribió: “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender. Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar… pero también con todo lo hermoso que compartimos”.

El mensaje continúa: “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy así rota completamente. Te amo amigo”.

La familia de Bentancourt reconoció el cuerpo en el lugar. La policía investiga si el enfermero se encontraba solo al momento de su muerte y las circunstancias exactas del fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.