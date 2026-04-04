Quién era el enfermero que encontraron muerto en Palermo con 50 ampollas de propofol
La policía secuestró una enorme lista de fármacos en su domicilio, un guante de látex y una jeringa.
La muerte de un profesional de la salud en su departamento de Palermo volvió a poner en el centro del debate el uso ilegal de anestésicos y el acceso irregular a drogas de uso clínico. La Justicia investiga si se trató de una intoxicación fatal.
El enfermero de 44 años fue encontrado muerto sentado en una silla del comedor, sin signos vitales y con restos de sangre en la boca. En el lugar, la Policía secuestró una gran cantidad de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol y fentanilo, dos sustancias extremadamente potentes cuyo consumo fuera del ámbito médico puede ser letal.
La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt, oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, y radicado desde hacía un tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Vivía solo en un departamento ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro, a metros de Plaza Italia.
En su domicilio encontraron un guante de látex, una jeringa, y muchos fármacos que fueron secuestrados: ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.
Tras conocerse la muerte de l enfermero, sus allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. Una amiga suya y colega posteó una serie de fotos juntos y escribió: “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender. Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar… pero también con todo lo hermoso que compartimos”.
El mensaje continúa: “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy así rota completamente. Te amo amigo”.
La familia de Bentancourt reconoció el cuerpo en el lugar. La policía investiga si el enfermero se encontraba solo al momento de su muerte y las circunstancias exactas del fallecimiento.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.
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