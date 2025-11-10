Video: fanáticos libertarios hicieron viral un insólito "himno a Javier Milei"
Militantes de LLA siguen abonando el culto de la personalidad del Presidente siguiendo el manual de la ultraderecha internacional que apuesta por la construcción de un líder fuerte que está por sobre las instituciones.
En las filas libertarias siguen celebrando el tan resonante como inesperado triunfo en las elecciones legislativas celebradas el 26 de octubre pasado y en las últimas horas viralizaron en las redes sociales un "himno" en homenaje al presidente Javier Milei.
Fiel al manual de la ultraderecha, los libertarios se lanzaron de lleno al culto de la personalidad del presidente y viralizaron el "himno a Milei" protagonizado por militantes de La Libertad Avanza.
El tema, con una base folclórica, fue difundido inicialmente hace casi dos meses por el usuario Osvaldo Borghi en su cuenta de Instagram y calificó este "himno" como "un llamado a la acción, una voz que grita por la libertad y la resistencia en un mundo donde la paz ya no es chiste".
Ante la consulta de otros usuarios de la red social, Borghi dijo que tanto la autoría como la voz eran de "un amigo de Mendoza" que es productor musical.
Este fin de semana, el tema volvió a cobrar protagonismo cuando varios militantes de La Libertad Avanza armaron un video haciendo "lipsync", es decir, intentando sincronizar sus labios con la letra. Entre ellos, se destaca Geraldin Prais, quien fue candidata a concejal en el partido bonaerense de Esteban Echeverría en las Legislativas locales celebradas el 7 de septiembre y que asestaron una dura derrota a la Casa Rosada que quedó cerca de 13 puntos por detrás de los candidatos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El himno habla sobre un país que lloraba y con "sueños ahogados", hasta que llegó "una voz" que "gritaba con fuego", en referencia a Milei.
"No es solo Argentina quien canta su nombre, es toda América quien rompe su molde. En cada rincón donde el pueblo resiste, la palabra Milei ya no es un chiste", continúa la canción, que también dice: "Milei no es un nombre, es un grito sagrado".
