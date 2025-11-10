Diego Santilli se prepara para jurar como ministro, mientras intenta ratificar el diálogo con gobernadores

El flamante ministro afirmó que no se reunirá con el mandatario bonaerense, cuestionando su falta de apoyo a iniciativas clave."No votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?", indicó días atrás.

El Gobierno recibe a los gobernadores Marcelo Orrego y Martín Llaryora

El Gobierno nacional, a través de Diego Santilli, que ya ejerce de hecho como ministro del Interior a pesar de no haber jurado; trabajan para realizar una cumbre de gobernadores con el objetivo de avanzar en acuerdos legislativos sobre la agenda de reformas, en especial la laboral.

Las reuniones se desarrollarán en Casa Rosada y este lunes se reunirán con el gobernador de San Juna, Marcelo Orrego, y el de Córdoba, Martín Llaryora. En los próximos días podrían sumarse también Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Osvaldo Jaldo, Tucumán; Hugo Passalacqua, Misiones; Alfredo Cornejo, Mendoza; y Gustavo Valdés, de Corrientes.