Alberto Fernández recordó su cruce con Jonatan Viale por la guionada entrevista a Javier Milei
El ex presidente Alberto Fernández recordó con sorna sus cruces con Jonatan Viale y se desligó las interpretaciones de sus mensajes en X.
El ex presidente Alberto Fernández recordó el domingo en su reaparición pública en el canal de streaming Blender, el cruce que mantuvo con el periodista y vocero extraoficial del gobierno de Javier Milei, Jonatan Viale, luego del bochorno que implicó la guionada entrevista que el conductor de TN le hizo al mandatario libertario tras el estallido del escándalo por la criptoestafa de $LIBRA.
Luego de que se filtrara el crudo de la entrevista, en la que se puede ver que Viale es interrumpido por Santiago Caputo por una pregunta que hizo, y que el periodista hasta le consultara al asesor presidencial "¿cómo seguimos?", pidiendo que le indicaran qué preguntar y qué no en "su" entrevista, Fernández fue lapidario en su cuenta en la red social X.
“Se rasgan las vestiduras si los llaman ‘gorditos lechosos’. Pero no se avergüenzan de encubrir una estafa con una entrevista guionada. Vergüenza”, escribió en aquel entonces el ex presidente junto a tres emojis de vasos de leche.
Ahora, en diálogo con Tomás Rebord, Fernández recordó con sorna aquel episodio y se limitó a señalar que
Consultado sobre aquella chicana a Viale, Fernández le recordó a Rebord que "eso te divirtió mucho" pero aseguró, irónico, que en realidad no había que buscar ningún mensaje oculto y que en realidad "eso es surrealismo tuitero, cada uno lo interpreta como quiere".
El enfrentamiento entre Fernández y Viale se remonta a abril de 2020 cuando, durante su presidencia y en medio de la cuarentena impuesta para contener y evitar los contagios en el marco de la pandemia de Covid-19, el ahora vocero extraoficial de Milei cuestionó la cuarentena. El entonces mandatario reposteó entonces un mensaje del periodista Dante López Foresi que calificaba al conductor televisivo de “gordito lechoso” por las críticas a la gestión de la pandemia.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario