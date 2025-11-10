Alberto Fernández recordó su cruce con Jonatan Viale por la guionada entrevista a Javier Milei

alberto fernandez

El enfrentamiento entre Fernández y Viale se remonta a abril de 2020 cuando, durante su presidencia y en medio de la cuarentena impuesta para contener y evitar los contagios en el marco de la pandemia de Covid-19, el ahora vocero extraoficial de Milei cuestionó la cuarentena. El entonces mandatario reposteó entonces un mensaje del periodista Dante López Foresi que calificaba al conductor televisivo de “gordito lechoso” por las críticas a la gestión de la pandemia.