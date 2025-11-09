El Gobierno recibe a los gobernadores Marcelo Orrego y Martín Llaryora
Antes de asumir formalmente, Diego Santilli se mueve como articulador político del Ejecutivo y busca tejer acuerdos con los gobernadores para asegurar apoyo legislativo.
El Gobierno nacional, a través de Diego Santilli, que ya ejerce de hecho como ministro del Interior a pesar de no haber jurado; trabajan para realizar una cumbre de gobernadores con el objetivo de avanzar en acuerdos legislativos sobre la agenda de reformas, en especial la laboral.
Las reuniones se desarrollarán en Casa Rosada y este lunes se reunirán con el gobernador de San Juna, Marcelo Orrego, y el de Córdoba, Martín Llaryora. En los próximos días podrían sumarse también Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Osvaldo Jaldo, Tucumán; Hugo Passalacqua, Misiones; Alfredo Cornejo, Mendoza; y Gustavo Valdés, de Corrientes.
A esa lista se agregaría Gustavo Sáenz (Salta), quien mantiene una relación cambiante con la administración de Javier Milei. Con varios de ellos ya hubo contactos telefónicos preliminares, aunque sin fecha confirmada para los encuentros presenciales.
El objetivo de Diego Santilli es aceitar los vínculos con las provincias y alcanzar consensos antes de las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 31 de diciembre con la nueva composición del Congreso. El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penal antes de fin de año, para lo que necesita el respaldo de los gobernadores.
En tanto, el viernes, el no asumido ministro del Interior y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron a Ignacio Torres y a Raúl Jalil y ratificaron los compromisos asumidos por sus antecesores, Lisandro Catalán y Guillermo Francos. Sin embargo, los mandatarios exigieron que se les entreguen los textos completos de las reformas para analizarlas junto a sus legisladores.
De esta manera, el Gobierno nacional pretende mostrar fortaleza y cohesión con una foto junto a los 20 gobernadores que visitaron la Casa Rosada a fines de octubre.
Manuel Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar" con las reformas que impulsa Javier Milei
El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró este viernes que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar". Lo dijo en la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el marco de festejos por sus 160 años de historia.
Allí dijo que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar, un presidente y un equipo de gobierno con el objetivo fijo en lograrlo". Además, agregó en representación del gabinete: "Creemos en el mérito y en la iniciativa privada. Creemos en el trabajo honesto como camino de acceso social".
Para finalizar, arrojó: "Creemos en aquellos que invierten a pesar del riesgo, no solo climático, sino también de un Estado que durante muchos años los ahogó en impuestos y les cambió permanentemente las reglas de juego".
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario