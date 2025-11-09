El Gobierno recibe a los gobernadores Marcelo Orrego y Martín Llaryora

De esta manera, el Gobierno nacional pretende mostrar fortaleza y cohesión con una foto junto a los 20 gobernadores que visitaron la Casa Rosada a fines de octubre.

Manuel Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar" con las reformas que impulsa Javier Milei

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró este viernes que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar". Lo dijo en la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el marco de festejos por sus 160 años de historia.

Allí dijo que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar, un presidente y un equipo de gobierno con el objetivo fijo en lograrlo". Además, agregó en representación del gabinete: "Creemos en el mérito y en la iniciativa privada. Creemos en el trabajo honesto como camino de acceso social".

Para finalizar, arrojó: "Creemos en aquellos que invierten a pesar del riesgo, no solo climático, sino también de un Estado que durante muchos años los ahogó en impuestos y les cambió permanentemente las reglas de juego".