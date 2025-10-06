Villarruel e Insfrán compartieron acto en Formosa y llamaron a la unidad nacional
La vicepresidenta participó del homenaje por el Día del Héroe Formoseño junto al gobernador peronista y destacó el valor de los soldados caídos en 1975.
En un gesto político inesperado, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió escenario este domingo con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, durante la conmemoración del Día del Héroe Formoseño. El acto se realizó al cumplirse 50 años del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, donde fueron asesinados 13 soldados por la organización Montoneros.
Villarruel, de perfil marcadamente nacionalista y alineada al gobierno de Javier Milei, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de reconciliación en un contexto de alta tensión política. “Es tiempo de unidad nacional”, expresó ante los presentes, luego de rendir homenaje a los combatientes formoseños. Su discurso, centrado en el valor y el sacrificio de los caídos, evitó entrar en controversias partidarias, aunque dejó entrever un llamado a superar divisiones.
El acto contó con la presencia del gobernador Insfrán, quien se refirió a la fecha como “un día de memoria, valentía y compromiso con la Patria”. Ambos compartieron el palco oficial junto a autoridades militares, familiares de los soldados fallecidos y representantes de las fuerzas de seguridad. En redes sociales, el mandatario provincial publicó una foto junto a la vicepresidenta y escribió: “Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber”.
La presencia conjunta de Villarruel e Insfrán llamó la atención en el escenario político, especialmente por las diferencias ideológicas entre ambos. Mientras la vicepresidenta representa uno de los sectores más duros del oficialismo, el gobernador es un histórico referente del peronismo provincial. Sin embargo, el tono del encuentro estuvo marcado por el respeto institucional y la apelación al consenso.
“Fue un hecho que ensangrentó a esta provincia, pero también mostró la fortaleza de los formoseños”, dijo Villarruel, quien pidió un “reconocimiento histórico” a las víctimas. En medio de las tensiones que atraviesa el Gobierno tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, el gesto de la vicepresidenta junto a uno de los gobernadores opositores más influyentes fue interpretado como una señal política de moderación y búsqueda de diálogo.
