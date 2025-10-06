Villarruel e Insfrán compartieron acto en Formosa y llamaron a la unidad nacional

La presencia conjunta de Villarruel e Insfrán llamó la atención en el escenario político, especialmente por las diferencias ideológicas entre ambos. Mientras la vicepresidenta representa uno de los sectores más duros del oficialismo, el gobernador es un histórico referente del peronismo provincial. Sin embargo, el tono del encuentro estuvo marcado por el respeto institucional y la apelación al consenso.

“Fue un hecho que ensangrentó a esta provincia, pero también mostró la fortaleza de los formoseños”, dijo Villarruel, quien pidió un “reconocimiento histórico” a las víctimas. En medio de las tensiones que atraviesa el Gobierno tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, el gesto de la vicepresidenta junto a uno de los gobernadores opositores más influyentes fue interpretado como una señal política de moderación y búsqueda de diálogo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/insfran_gildo/status/1974978669111070771&partner=&hide_thread=false DÍA DEL HÉROE FORMOSEÑO



Participamos del acto oficial por el Día del Héroe Formoseño, en el 50° aniversario de aquella defensa heroica del Regimiento de Infantería Monte 29. Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su… pic.twitter.com/Gq1Sn63XL0 — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) October 5, 2025