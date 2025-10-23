Virginia Gallardo evocó a Ricardo Fort para hacer campaña, pero le respondieron con un archivo demoledor
La candidata libertaria de Corrientes desempolvó su historia con el mediático y desató fuertes cuestionamientos en redes.
En el sprint final hacia las elecciones, Virginia Gallardo —aspirante a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes— sorprendió con una jugada cargada de nostalgia y marketing emocional: publicó en Instagram un posteo dedicado a Ricardo Fort.
La exvedette y actriz, que acompañó al millonario en sus primeros pasos dentro de la pantalla chica local, volvió a poner en escena aquella etapa mediática que marcó a ambos.
Por entonces, el heredero de la firma chocolatera definía el vínculo como un “noviazgo”, aunque era un secreto a voces que aquella relación funcionó como una suerte de montaje para acallar los firmes rumores sobre la homosexualidad del “Comandante”. Con los años y mayor exposición mediática, el excéntrico empresario decidió dejar de forzar esa actuación y exhibir con naturalidad su vida privada.
“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, redactó Gallardo, acompañando el texto con una foto sugerente junto al empresario chocolatero. Aquel romance —mezcla de lujo, show y exposición— marcó un antes y un después en la vida de ambos y en la manera en que la televisión retrataba los vínculos amorosos de los famosos.
La publicación encendió la polémica y los comentarios críticos se multiplicaron. “¿Le devolviste el Rolex?”, ironizó un usuario, aludiendo a los regalos de alto valor que rodeaban la relación. Otro fue más directo: “Lamentable tener candidatos sin estudios y además buscando el voto desde el ‘amor’ a alguien que no está más. Voten con criterio por el bien de TODOS y no por cholulismo”.
También se leyó: “Más bajo no se puede caer... Usar una persona fallecida para hacer campaña”, reflejando el malestar generalizado por el recurso elegido.
La movida también reavivó un dato que no pasa desapercibido: Ricardo Fort había manifestado públicamente haber votado a Cristina Kirchner y llegó incluso a cruzar a Jorge Lanata por sus críticas al gobierno de la entonces presidenta. Un antecedente que contrasta con la estrategia libertaria que Gallardo intenta capitalizar.
