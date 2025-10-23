El abogado de los hijos de Ricardo Fort liquidó a Virginia Gallardo tras su mensaje: "Cachivache"
Luego de que la exvedette y ahora candidata libertaria se refiriera a "El Comandante" en sus redes, el letrado de Marta y Felipe salió al cruce.
En las últimas horas y en el marco de su campaña para ser diputada por la provincia de Corrientes, Virginia Gallardo evocó a Ricardo Fort en una publicación de la red social X, donde escribió: "Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando".
Más allá de recibir todo tipo de comentarios de los internautas, fue Felipe Martínez -apoderado de Martita y Felipe Fort, hijos del chocolatero- quien salió al cruce de los dichos de la exvedette: "Que ahora se cuelga de la imagen... porque ella está usando la imagen del pibe. No lo está saludando para el cumpleaños o para el aniversario del fallecimiento, no. Lo está usando para su campaña política", comenzó indicando, en relación al posteo de Gallardo.
Y sumó: "Y cuando salió la serie, hizo un quilombo nacional y mandó una carta documento para que se abstengan de utilizar su nombre y su imagen. Y quiso cobrar. Yo no cuestiono. ¿Querés cobrar? (0:37) Cobrá. Ahora, ¿qué hago? ¿Le paso la factura a nombre de Marta y de Felipe? Un cachivache".
El archivo demoledor con el que le respondieron a Virginia Gallardo en X
La publicación donde se ve a Gallardo con Ricardo Fort encendió la polémica y los comentarios críticos se multiplicaron. “¿Le devolviste el Rolex?”, ironizó un usuario, aludiendo a los regalos de alto valor que rodeaban la relación. Otro fue más directo: “Lamentable tener candidatos sin estudios y además buscando el voto desde el ‘amor’ a alguien que no está más. Voten con criterio por el bien de TODOS y no por cholulismo”.
También se leyó: “Más bajo no se puede caer... Usar una persona fallecida para hacer campaña”, reflejando el malestar generalizado por el recurso elegido.
La movida también reavivó un dato que no pasa desapercibido: Ricardo Fort había manifestado públicamente haber votado a Cristina Kirchner y llegó incluso a cruzar a Jorge Lanata por sus críticas al gobierno de la entonces presidenta. Un antecedente que contrasta con la estrategia libertaria que Gallardo intenta capitalizar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario