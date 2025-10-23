El abogado de los hijos de Ricardo Fort liquidó a Virginia Gallardo tras su mensaje: "Cachivache"

También se leyó: “Más bajo no se puede caer... Usar una persona fallecida para hacer campaña”, reflejando el malestar generalizado por el recurso elegido.

La movida también reavivó un dato que no pasa desapercibido: Ricardo Fort había manifestado públicamente haber votado a Cristina Kirchner y llegó incluso a cruzar a Jorge Lanata por sus críticas al gobierno de la entonces presidenta. Un antecedente que contrasta con la estrategia libertaria que Gallardo intenta capitalizar.

ricardo fort archivo