Grave error: el blooper mesopotámico de Manuel Adorni sobre Virginia Gallardo

Como "Virginia Gallardo, por Entre Ríos", según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, a la sazón presentador de todos y cada uno de los primeros candidatos libertarios.

Para poner un poco de luz sobre el oscuro barullo electoral, vale aclarar a los electores que la exmodelo es candidata a diputada nacional de LLA por Corrientes, aunque ni Adorni ni quien le escribió puedan creerlo.

blooper adorni gallardo