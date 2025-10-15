Virginia Gallardo reconoció que no está preparada para ser diputada: "Claramente, leyes no hago"

En medio de una entrevista televisiva para La Nación+, la candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes explicó por qué decidió involucrarse en política: "Todo lo que tenga que apoyar en cuanto a Presupuesto 2026, con un 85% puesto en lo social, que es lo que a mí me interesa... Me meto con el gobierno de Javier, con La Libertad Avanza y por Corrientes porque creo que, si a Argentina le va bien, a Corrientes también le va a ir bien".