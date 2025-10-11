Javier Milei con Virginia Gallardo en Corrientes: "Les pido que sigan aguantando"

“Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, aniquilando la pobreza, si seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer, o si queremos volver al modelo del pasado que hizo de la Argentina un país pobre", afirmó.

Luego del discurso, Milei se subió a la caja de una camioneta desde donde saludó al numeroso público presente, que lo vitoreó con consignas como “Presidente, presidente” o “Milei, querido, el pueblo está contigo”.

La visita del Presidente a la ciudad de Corrientes se llevó a cabo en la previa de un nuevo viaje a los Estados Unidos, donde mantendrá una reunión bilateral con Donald Trump, por lo que se producirá una impasse en la campaña electoral que él lleva por completo sobre sus hombros.