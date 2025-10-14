Malena Pichot apuntó contra Virginia Gallardo por incursionar en política: "En tu vida te pusiste una polera"
La candidatura de la panelista despertó críticas, entre ellas las de la comediante, quien cuestionó con dureza su incursión en la política.
La postulación a un cargo electivo de Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA), generó una ola de reacciones en redes sociales y medios, entre ellas, una fuerte crítica de la comediante Malena Pichot, quien no ahorró en críticas.
El anuncio de Gallardo, conocida por su paso por la televisión como bailarina y panelista, despertó tanto apoyo como controversia. Sin embargo, fue el duro posicionamiento de Pichot lo que más resonó en la opinión pública.
La humorista y activista feminista, reconocida por su estilo directo y su postura crítica frente a figuras mediáticas que incursionan en la política, cuestionó abiertamente la idoneidad de Gallardo para ocupar un cargo público.
Las declaraciones de Malena Pichot
Durante su programa de stream "Furia Bebé", Pichot lanzó una serie de comentarios dirigidos a Gallardo, en tono irónico y con fuertes críticas hacia su trayectoria. "¿Qué mierda hiciste, Virginia Gallardo? ¿Qué mierda hiciste por la gente para que yo ahora piense que vos querés hacer algo por la gente?", expresó la comediante.
También apuntó contra el intento de Gallardo por buscar legitimidad en el ámbito político: "¿Ella dice '¿por qué no creen en mí?' ¿Por qué creer en una persona que lo único que hizo fue bailar en ShowMatch, ser novia de (Ricardo) Fort, ser panelista de programa de entretenimiento?".
Incluso hizo una observación sobre el cambio en la imagen pública de Gallardo, sugiriendo una estrategia de campaña: "Mirá cómo está vestida ahora. ¡Polera clavó! En tu vida te pusiste una polera, Virginia".
