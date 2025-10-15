El descargo de Virginia Gallardo tras indicar había 56 millones de pobres en el país: "Yo lloro por..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/virchugallardo/status/1978553920776462705&partner=&hide_thread=false MIENTRAS ALGUNOS RÍEN X UN ERROR

YO LLORO POR UNA REALIDAD !

GRACIAS X HACER VIRAL MI MENSAJE

DIOS ES SABIO ... VENCE EL MAL CON EL BIEN!

NO SEAN TAN OBVIOS ERUDITOS

OJALÁ ENFOCARAN SU ENERGÍA EN LO IMPORTANTE ... LA POBREZA DE NUESTRO PAÍS



Pd: Hablaba de… pic.twitter.com/VdR0hTCiyL — virginia gallardo (@virchugallardo) October 15, 2025

Virginia Gallardo reconoció que no está preparada para ser diputada: "Claramente, leyes no hago"

En las últimas horas, otro video que protagoniza Virginia Gallardo recorrió las redes sociales, volviéndose viral y generando cuestionamientos sobre la idoneidad de la exvedette para ser diputada, dado que está postulada por La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En medio de una entrevista televisiva para La Nación+, la candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes explicó por qué decidió involucrarse en política: "Todo lo que tenga que apoyar en cuanto a Presupuesto 2026, con un 85% puesto en lo social, que es lo que a mí me interesa... Me meto con el gobierno de Javier, con La Libertad Avanza y por Corrientes porque creo que, si a Argentina le va bien, a Corrientes también le va a ir bien".

virginia gallardo javier milei Virginia Gallardo junto a Javier Milei

Seguidamente, se refirió a las críticas que recibe por su reciente pasado en la farándula y, entre risas, banalizó el hecho de tener una profesión para ejercer como legisladora: "¿Qué condiciones te pide el Código para ser diputada? O sea, tener 25 años, ser residente de tu provincia, digo, no te pide un título. Y lo que yo sí digo es tener un título o una trayectoria política ha demostrado que no siempre es resultado de nada".

Sin embargo, entre sus declaraciones, la que más llamó la atención fue la que hizo al ser consultada sobre si se sentía "idónea" o "preparada" para trabajar con normas: "Claramente, leyes no hago, pero sí involucrarme, estudiar y relacionarme con los mejores que puedan llevar adelante esa tarea. Tampoco voy a mentir, tampoco fui vedette, pero sí me siento capacitada en esto de la comunicación con la gente, en la llegada, en estar en contacto con ellos y poder representarlos de la mejor manera, concretamente, en Corrientes".

virginia gallardo no sabe de leyes

Como era de esperarse, los dichos de Gallardo generaron fuerte repudio en redes sociales y muchos de los internautas señalaron si la correntina realmente sabe para qué se está postulando.