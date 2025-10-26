Votó Mauricio Macri: "Es un buen momento para volver a renovar la esperanza"
El ex presidente Mauricio Macri votó este domingo en una escuela porteña en el barrio de Palermo.
Este domingo, cerca del mediodía, Mauricio Macri se acercó a la institución asignada y emitió su voto. Una vez que salió, habló con la prensa que se encontraba en el lugar y contó sus sensaciones en esta jornada de elecciones.
"Cada elección es importante. Lo que quiero mandar como mensaje, más allá de algunos no tengan tanto entusiasmo, es que es momento de venir a renovar la esperanza", comenzó diciendo.
Y siguió: "Hay que venir a votar, participar. Acercarse y emitir su voto. El voto es ir hacia al cambio o ir hacia atrás".
"Yo espero que el gobierno emprenda esa agenda de cambios que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, la gobernabilidad que es el reclamo de todos, para que haya estabilidad y podamos crecer", cerró.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas
En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
