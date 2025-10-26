Elecciones 2025 corte de las 15 horas: ya votó el 41% del padrón electoral
Los comicios comenzaron bien temprano este domingo 26 de octubre para que los argentinos voten diputados y senadores. Los detalles.
Este domingo 26 de octubre, los ciudadanos argentinos están convocados a las elecciones legislativas 2025, con un padrón habilitado de 36.478.320 personas para sufragar. Los comicios nacionales determinarán la renovación de una porción significativa del Congreso: se ponen en juego 127 bancas de la Cámara de Diputados (la mitad del cuerpo) y 24 escaños del Senado (un tercio del cuerpo que representa a las provincias).
Un aspecto central de esta jornada electoral es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Este nuevo formato busca agilizar el proceso y facilitar a los electores la identificación de las opciones de candidatos, seleccionando su preferencia con una marca de lapicera. La ciudadanía puede, además, consultar previamente dónde emitir su sufragio y cuáles son los documentos válidos ante las autoridades de mesa.
A pesar de la importancia de la jornada, la Justicia Electoral difundió un dato que sugiere una posible merma en la participación. Según el informe de la tarde, a las 15:00 horas, el nivel de participación electoral había alcanzado el 41%.
La jornada de votación se extenderá hasta las 18:00 horas. Una vez finalizado el proceso de sufragio y el conteo de votos en cada mesa, la atención se centrará en el escrutinio provisorio.
Se espera que los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025 se den a conocer a partir de las 21:00 horas de este domingo, momento en que se levantará la veda de difusión y se comenzarán a reflejar las tendencias que determinarán la nueva conformación del Congreso Nacional.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas
En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario