Mirtha Legrand reveló su mayor terror y sorprendió a toda la mesa
La conductora habló de su época de actriz y confesó cuál era su mayor temor a la hora de estar frente a cámara o en teatro. Los detalles.
Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados este pasado sábado en su mesaza al confesar que, a pesar de su vasta trayectoria artística, nunca le gustó hacer teatro y admitió sentir un miedo particular al pisar las tablas. “No me gustaba hacer teatro, me encanta verlo. Tengo miedo de salir al escenario”, aseguró la diva sorprendiendo a todos los presentes.
Las declaraciones generaron asombro entre los actores presentes, que incluían a Roberto Moldavsky, Muriel Santana, Eleonora Wexler y Martín Seefeld. Tal es así que la "Chiqui" profundizó en las razones de su aversión: “Tengo miedo de tropezarme, de caerme, de olvidarme la letra. Le tengo respeto, me da miedo”, explicó.
Mirtha Legrand contrastó la experiencia teatral con la cinematográfica, destacando la inmediatez e irrevocabilidad del teatro en vivo. “Es muy difícil el teatro, chicos. En cine cortas, repetís la escena. Es otra historia”, agregó haciendo referencia a su experiencia en cines.
Ante la confesión de la conductora, la actriz Eleonora Wexler intervino para confirmar que el miedo escénico es una sensación compartida por muchos profesionales: “A todos nos pasa lo mismo, sentimos todos lo mismo al salir a un escenario. Es un entrenamiento”, comentó la actriz, validando los dichos de Legrand.
A pesar de su miedo, Mirtha reveló que sí tuvo éxito durante sus incursiones teatrales, mencionando una anécdota de sus años haciendo temporada: “Me fue bien siempre, yo hice una obra que se llamaba 40 kilates y estuvo en cartelera más de un año”, contó.
Finalmente, la diva reflexionó sobre la exposición y el juicio directo al que se somete el artista en el teatro, a diferencia de otros medios: “Tenés que gustarle al público, te juzgan directamente si estás gorda, si estás flaca, si estás linda, si estás fea”, concluyó dejando en claro cuál es su preferencia a la hora de elegir actuar.
