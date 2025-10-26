Mirtha Legrand reveló su mayor terror y sorprendió a toda la mesa

Embed - "Tengo miedo...": Mirtha confesó su mayor terror en la #mesaza y sorprendió a todos los presentes

Ante la confesión de la conductora, la actriz Eleonora Wexler intervino para confirmar que el miedo escénico es una sensación compartida por muchos profesionales: “A todos nos pasa lo mismo, sentimos todos lo mismo al salir a un escenario. Es un entrenamiento”, comentó la actriz, validando los dichos de Legrand.