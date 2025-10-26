Tini Stoessel debutó en Futttura con un compañero de lujo
La cantante finalmente estrenó sus shows con los que viene soñando hace años y no lo hizo sola. Conocé quién apareció en el público.
Las especulaciones en torno al clima y los pronósticos adversos que afectaron la primera fecha de su festival quedaron atrás. Finalmente, el show Futttura de Tini Stoessel se desarrolló con total normalidad este sábado 25 de octubre. La cantante brindó un espectáculo cargado de energía, coreografías elaboradas y sus grandes hits, logrando que el público presente vibrara con cada canción.
Como es habitual en cualquier festival o recital de gran convocatoria, los momentos más memorables del espectáculo fueron rápidamente capturados por los fanáticos y subidos a las redes sociales, creando un flujo constante de contenido que permitió a quienes no asistieron vivir la experiencia de manera casi inmersiva. Y en medio de esta catarata de fotos y videos, una figura inesperada hizo su aparición.
La presencia estelar de Rodrigo De Paul
El volante de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, apareció en el evento. Al parecer, su intención era brindar apoyo incondicional a su pareja, por lo que se tomó un vuelo inmediato desde Miami para estar presente en la gran noche de Tini.
En el contenido compartido en las plataformas digitales, se puede ver al futbolista sonriente y saludando a un público visiblemente eufórico, que lo recibió con gran entusiasmo desde el primer instante en que fue detectado.
Un gesto de apoyo con merchandising exclusivo
Lo que llamó poderosamente la atención y se convirtió en un gesto destacado de apoyo a la artista fue la elección de su vestuario. El futbolista lució una remera con la temática de Futttura, el nombre del tour de la cantante. La prenda, que forma parte del merchandising del festival, incluso incluye el rostro de Tini, demostrando el compromiso de De Paul con el nuevo proyecto de su pareja.
De esta forma, el futbolista no solo confirmó su presencia en el importante estreno de la cantante, sino que también se convirtió en un promotor de la nueva era artística de Tini Stoessel.
