Tini Stoessel debutó en Futttura con un compañero de lujo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tininnews/status/1982324959721509228?s=19&partner=&hide_thread=false Así admiraba De Paul a TINI cantando esta noche. pic.twitter.com/9uZKqbkOjH — TINI News (@tininnews) October 26, 2025

Un gesto de apoyo con merchandising exclusivo

Lo que llamó poderosamente la atención y se convirtió en un gesto destacado de apoyo a la artista fue la elección de su vestuario. El futbolista lució una remera con la temática de Futttura, el nombre del tour de la cantante. La prenda, que forma parte del merchandising del festival, incluso incluye el rostro de Tini, demostrando el compromiso de De Paul con el nuevo proyecto de su pareja.