Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Barcelona

Formaciones de Real Madrid vs Barcelona por La Liga española

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Barcelona: Wojciech Szczsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

Cómo ver en vivo Real Madrid vs Barcelona

La televisación estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro