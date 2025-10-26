Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Barcelona
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona por el Torneo Clausura 2025.
Con el argentino Franco Mastantuono, Real Madrid recibe este sábado al Barcelona de Lamine Yamal en una nueva edición del clásico español, que en este caso se da en el marco de la fecha 10 de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 12.15 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El encuentro que paraliza a España tiene varios condimentes especiales. Uno de ellos es que el "Merengue" llega como líder, con apenas dos puntos de ventaja ante el escolta, que justamente es el conjunto culé, por lo que el resultado será clave para la tabla de posiciones.
Otro aspecto que genera expectativas en la Argentina es la presencia o no de Franco Mastantuono, la joven promesa. Encima, enfrente estará nada menos que Lamine Yamal, la estrella del equipo catalán.
Formaciones de Real Madrid vs Barcelona por La Liga española
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Barcelona: Wojciech Szczsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs Barcelona
La televisación estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:
- Canales 103 de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
