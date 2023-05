Gabriel Levinas quiso explicar sus dichos sobre Wado de Pedro pero lo empeoró

En este contexto, Levinas comenzó diciendo: "Voy a poner un ejemplo distinto. Yo vivo en el Once y acá viven un montón de paisanos míos, judíos religiosos, que andan vestidos con sombrero, túnica, y con patillas y barba grande".

"Entonces uno de ellos quiere ser Presidente de la Nación y yo pienso que no lo van a votar, porque no está la argentina para que voten a una persona así, me parece que no lo votarían. No digo que el tipo no sirva para ser Presidente, pero yo pienso en la batalla electoral y lo que ve la gente", manifestó, ante la mirada de desaprobación de los presentes en Desayuno Americano.

Sorprendida, la conductora le repregunta: "¿Por prejuicio? ¿Por qué?". A lo que Gabriel Levinas señala: "Por prejuicio, por lo que sea. Yo lo que quise decir sobre Wado de Pedro, es que si tuviera que elegir entre él, Massa y Scioli, de acá a la China lo elijo a Wado porque es una persona preparada, pero para la competencia es probable que tenga dificultades por su problema".

"Macri no se le entendía cuando hablaba y fue presidente", respondió molesta Pamela David, a lo que Levinas remarcó: "Si, obvio, puedo estar equivocado".

levinas judios ortodoxos