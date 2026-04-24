El mensaje de Javier Milei en plena polémica con Reino Unido: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas"
Tras el mensaje del canciller Pablo Quirno, el Presidente no quiso quedarse atrás y ratificó la postura de su Gobierno en medio del conflicto.
Tras un cruce diplomático importante entre Argentina y el Reino Unido debido a rumores de un giro histórico en la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno salió al cruce de recientes declaraciones de funcionarios británicos, que reiteraron la postura de Londres al respecto.
Seguidamente, fue el presidente Javier Milei quien se sumó a la polémica al escribir en su cuenta de X: "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas. ¡VLLC!".
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