Fin de semana con lluvias en el AMBA: qué día se esperan fuertes chaparrones en la Ciudad
Con el regreso del frío ya pronosticado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió -además- por precipitaciones durante el fin de semana.
El clima se tornará adverso en las próximas horas y no sólo por el regreso definitivo del frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino también por la llegada de nuevas lluvias que pondrán en jaque los planes de porteños y bonaerenses.
Con la presencia de chaparrones en el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio una serie de recomendaciones a tener en cuenta.
Qué día de este fin de semana lloverá en el AMBA
De acuerdo al SMN, el domingo 26 de abril será una jornada para estar dentro de casa, disfrutando de unas buenas películas, ya que el pronóstico advierte por chaparrones para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Mientras que el termómetro oscilará entre los 13 y 17 grados, las precipitaciones se esperan para la mañana.
Las mismas, traerán fuertes vientos para la tarde: se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora desde el Sudoeste, que darán lugar a un fuerte descenso de temperaturas para el lunes.
Cuándo vuelve el frío polar al AMBA
El organismo nacional sostiene que, si bien habrá varios días con frío a partir del fin de semana, el lunes 27 de abril será, sin dudas, la jornada que más sufrirán los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La temperatura mínima para esta jornada se ubicará en unos helados 7 grados, pudiendo ser menor en el Conurbano.
En tanto, la máxima registrada para el arranque semanal será de 17 grados. Luego, martes y miércoles el termómetro oscilará entre los 11 y 21 grados.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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