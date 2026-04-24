Fin de semana con lluvias en el AMBA: qué día se esperan fuertes chaparrones en la Ciudad

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Qué día de este fin de semana lloverá en el AMBA

De acuerdo al SMN, el domingo 26 de abril será una jornada para estar dentro de casa, disfrutando de unas buenas películas, ya que el pronóstico advierte por chaparrones para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Mientras que el termómetro oscilará entre los 13 y 17 grados, las precipitaciones se esperan para la mañana.