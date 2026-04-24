Horror en México: buscan a una mujer que asesinó a su nuera de seis balazos porque le "robó" a su hijo

"¿Qué fue eso? ¿Qué le hiciste, mamá?", preguntó con tibiesa Alejandro Sánchez Herrera al aparecer en escena con su hijo en brazos.

"Nada, que me hizo enojar", replicó la asesina sin inmutarse. "¿Qué te pasa? Es mi familia", retrucó el hombre.

"Tu familia también es mía, tú eres mi único hijo, ella te robó", sentenció Herrera.

Flores, de 27 años, murió casi en el acto y su caso es investigado como un femicidio.

asesinada por suegra

Alejandro Sánchez Herrera es investigado por una posible complicidad con su madre, o al menos por omisión dada su reacción al crimen que ocurrió a metros suyo en su propia casa.

De hecho, el hombre tardó un día en reportar el crimen con la explicación de que su hijo está lactando y quería preparar sus cosas por su él quedaba detenido.

En ese tiempo, Erika María Guadalupe Herrera se dio a la fuga y puede o no estar todavía en la Ciudad de México.