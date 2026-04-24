El alarmante dibujo que Anna del Boca hizo sobre Ricardo Biasotti a los 7 años en una pericia psiquiátrica
El material forma parte de un informe realizado en la infancia de la hija de Andrea del Boca y reavivó el conflicto judicial y mediático entre las partes.
Un nuevo capítulo se suma al conflicto que involucra a Anna del Boca y Ricardo Biasotti: en las últimas horas se difundieron detalles de una pericia psiquiátrica realizada cuando ella tenía apenas siete años, que incluye un dibujo que volvió a instalar el debate. El material, que comenzó a circular en programas de televisión, no corresponde a un elemento aislado, sino que integra un informe más amplio elaborado por profesionales de la salud mental en el marco de la causa.
Según se detalló, dentro de esa evaluación aparecen producciones realizadas por la propia Anna en su infancia, entre ellas un dibujo en el que representaría a su padre con rasgos perturbadores. De acuerdo a lo que trascendió, la imagen fue interpretada por especialistas como una manifestación de miedo y angustia.
La difusión del documento generó un inmediato impacto mediático, en parte porque se trata de contenido sensible vinculado a una menor en ese momento, y en parte por el contexto judicial en el que se inscribe.
Sin embargo, el informe no se limita a ese punto. En paralelo, también trascendieron otros fragmentos de la misma pericia que aportan una lectura diferente. Entre ellos, conclusiones que indicarían que no se detectaron indicadores compatibles con determinadas situaciones denunciadas, lo que abrió un fuerte contrapunto entre las partes.
El caso, que desde hace años enfrenta públicamente a Andrea del Boca con Biasotti, vuelve así al centro de la escena con la difusión de material que, lejos de cerrar la discusión, suma nuevas interpretaciones y tensiones. En ese contexto, la aparición del dibujo reavivó el debate sobre el valor de este tipo de pruebas dentro de evaluaciones psicológicas, especialmente cuando se trata de producciones infantiles que requieren un análisis técnico y contextual.
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