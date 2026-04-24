El alarmante dibujo que Anna del Boca hizo sobre Ricardo Biasotti a los 7 años en una pericia psiquiátrica

Sin embargo, el informe no se limita a ese punto. En paralelo, también trascendieron otros fragmentos de la misma pericia que aportan una lectura diferente. Entre ellos, conclusiones que indicarían que no se detectaron indicadores compatibles con determinadas situaciones denunciadas, lo que abrió un fuerte contrapunto entre las partes.

El caso, que desde hace años enfrenta públicamente a Andrea del Boca con Biasotti, vuelve así al centro de la escena con la difusión de material que, lejos de cerrar la discusión, suma nuevas interpretaciones y tensiones. En ese contexto, la aparición del dibujo reavivó el debate sobre el valor de este tipo de pruebas dentro de evaluaciones psicológicas, especialmente cuando se trata de producciones infantiles que requieren un análisis técnico y contextual.