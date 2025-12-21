Wos la rompió en La Plata y Axel Kicillof dijo presente
El artista brindó un recital potente ante miles de personas en la capital bonaerense y, entre el público estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su esposa, Soledad Quereilhac.
Wos volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más convocantes del país y la rompió en La Plata con un show potente que reunió a miles de personas, entre ellas el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su esposa.
Entre el público se destacó la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y Soledad Quereilhac, quien luego compartió en sus redes sociales distintas publicaciones del recital, con imágenes del show y momentos junto a su esposo.
Con una puesta en escena contundente y un repertorio que combinó canciones ya consagradas con temas más recientes, Wos hizo vibrar al público platense y reafirmó su lugar como una de las voces más influyentes de la música argentina actual. El recital volvió a poner en primer plano la importancia de la cultura en vivo y del encuentro colectivo alrededor de la música.
Axel Kicillof, en la marcha contra la reforma laboral: "No va a mejorar nada con esta ley"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la multitudinaria marcha organizada por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) en Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral. "No va a mejorar nada con esta ley", señaló en diálogo con C5N donde además explicó que "no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador".
Durante el acto central, el triunvirato de la (CGT) reconoció la posibilidad de convocar a un paro nacional. "Basta de creer que hacen estas leyes por los trabajadores y las pymes. Esto es una gran mentira, es para sus amigotes y el poder económico. Por eso, hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional", expresó Octavio Argüello.
Finalizado el acto, el mandatario bonaerense describió la movilización como "gigantesca" y ve a Gobierno que "está de espaldas a la producción, al trabajo, a las condiciones de vida”.
