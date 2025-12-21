Wos la rompió en La Plata y Axel Kicillof dijo presente

Durante el acto central, el triunvirato de la (CGT) reconoció la posibilidad de convocar a un paro nacional. "Basta de creer que hacen estas leyes por los trabajadores y las pymes. Esto es una gran mentira, es para sus amigotes y el poder económico. Por eso, hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional", expresó Octavio Argüello.