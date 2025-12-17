Axel Kicillof firmó un convenio de colaboración con Formosa: en qué consiste
El gobernador bonaerense rubricó con su par formoseño, Gildo Insfrán, un acuerdo “para articular políticas públicas”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof visitó a Gildo Insfrán en Formosa, desde donde llamó a concretar un “pacto entre provincias argentinas para devolver al país lo que le falta, una mirada federal”.
Kicillof viajó ayer, después de esa reunión, a Formosa. “Es una visita importante en materia de gestión”, dijo. En términos formales, se firmaron convenios en materia científica y de seguridad entre Buenos Aires y Formosa. Pero la mira del gobernador se mantuvo en la Casa Rosada.
“Las provincias estamos sufriendo el abandono, la deserción del gobierno nacional. Tenemos un gobierno nacional que deserta de sus obligaciones. Han dejado todo sin terminar. Han interrumpido y parado todo. Esto de por sí es una denuncia política", señaló el mandatario bonaerense.
“El gobierno de Javier Milei es uno de los más centralistas y unitarios que le tocó vivir a la Argentina. Está incumpliendo la Constitución Nacional que manda el federalismo”, expresó. “Tenemos que encargarnos de sustituir cuestiones que no nos corresponden. Pero no alcanza”, agregó.
También apuntó contra la interrupción de políticas nacionales sensibles: “Cuando el Gobierno nacional dejó de distribuir medicamentos oncológicos, alimentos y material pedagógico, nos dejó desamparados. Las provincias hacemos de escudo y de red, pero no alcanza”.
En materia de seguridad, Kicillof cuestionó el desfinanciamiento de las fuerzas federales y planteó un interrogante directo: “¿Quién cuida las fronteras si el Gobierno nacional se retira?”. En ese marco, destacó el rol de Formosa: “Con recursos propios, esta provincia cuida las fronteras. Es una cuestión de soberanía”.
“Después se habla con liviandad del narcotráfico, pero para que la droga llegue a Buenos Aires antes recorrió más de 1.500 kilómetros y cruzó una frontera sin control. Ahí falló el Estado nacional”, sostuvo, y explicó que los convenios firmados apuntan a articulación, capacitación y trabajo conjunto entre ambas provincias.
Elogios a Insfrán y al modelo formoseño
Kicillof dedicó un extenso tramo de su discurso a destacar la transformación de Formosa. “Veo una provincia moderna, pujante, que cumplió y superó sus sueños”, afirmó, y puso como ejemplo la costanera, los desarrollos tecnológicos, el Centro de Medicina Nuclear, el Polo Científico y el propio Politécnico.
“Esa transformación tiene nombre y apellido: Gildo Insfrán”, subrayó, al tiempo que lo definió como “una figura central, un ejemplo y un maestro para quienes damos nuestros pasos en la gestión pública”.
En otro pasaje de su mensaje, el mandatario bonaerense rechazó la dicotomía planteada por Milei entre Estado y mercado. “Es mentira que haya que elegir entre todo Estado o todo mercado. En ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal ni puramente privado”, afirmó.
“Hasta que Milei no lo entienda, la Argentina va a estar condenada”, advirtió. Y concluyó: “Ese modelo de integración virtuosa entre lo público y lo privado, que piensa en el desarrollo, la soberanía y la justicia social, se llama peronismo”.
