Axel Kicillof firmó un convenio de colaboración con Formosa: en qué consiste

En materia de seguridad, Kicillof cuestionó el desfinanciamiento de las fuerzas federales y planteó un interrogante directo: “¿Quién cuida las fronteras si el Gobierno nacional se retira?”. En ese marco, destacó el rol de Formosa: “Con recursos propios, esta provincia cuida las fronteras. Es una cuestión de soberanía”.

“Después se habla con liviandad del narcotráfico, pero para que la droga llegue a Buenos Aires antes recorrió más de 1.500 kilómetros y cruzó una frontera sin control. Ahí falló el Estado nacional”, sostuvo, y explicó que los convenios firmados apuntan a articulación, capacitación y trabajo conjunto entre ambas provincias.

Elogios a Insfrán y al modelo formoseño

Kicillof dedicó un extenso tramo de su discurso a destacar la transformación de Formosa. “Veo una provincia moderna, pujante, que cumplió y superó sus sueños”, afirmó, y puso como ejemplo la costanera, los desarrollos tecnológicos, el Centro de Medicina Nuclear, el Polo Científico y el propio Politécnico.

“Esa transformación tiene nombre y apellido: Gildo Insfrán”, subrayó, al tiempo que lo definió como “una figura central, un ejemplo y un maestro para quienes damos nuestros pasos en la gestión pública”.

En otro pasaje de su mensaje, el mandatario bonaerense rechazó la dicotomía planteada por Milei entre Estado y mercado. “Es mentira que haya que elegir entre todo Estado o todo mercado. En ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal ni puramente privado”, afirmó.

“Hasta que Milei no lo entienda, la Argentina va a estar condenada”, advirtió. Y concluyó: “Ese modelo de integración virtuosa entre lo público y lo privado, que piensa en el desarrollo, la soberanía y la justicia social, se llama peronismo”.