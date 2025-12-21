Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un regalo millonario: ¿de qué se trata?

El patrón de regalos de Mauro Icardi

Este gesto de Icardi no es un hecho aislado en su historial sentimental, sino que parece seguir una línea de regalos monumentales que ya ha mostrado en el pasado. Esto es porque en el año 2014 el futbolista, en aquel entonces estrella del Inter de Milán, celebró un aniversario junto a su expareja, Wanda Nara, con un obsequio similar.

En aquella oportunidad, el deportista no escatimó en gastos y la agasajó con un Rolls-Royce Wraith, un automóvil de lujo cuyo valor de mercado se estimaba en aproximadamente 300 mil dólares. Aquel gesto fue interpretado como un emblema de romanticismo y poder adquisitivo, dejando claro que Icardi suele recurrir a este tipo de manifestaciones materiales para expresar su afecto.