Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un regalo millonario: ¿de qué se trata?
Eugenia Suárez fue la encargada de compartir en sus redes sociales el nuevo regalo que le hizo el futbolista debido a la llegada de la Navidad. Los detalles.
La temporada navideña comenzó con un despliegue de opulencia para Eugenia "La China" Suárez. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió con sus millones de seguidores la serie de obsequios que ha recibido de manera anticipada. Sin embargo, entre todos los presentes, hubo uno que paralizó las redes sociales por su exclusividad y valor: un vehículo de altísima gama entregado por su pareja, el futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi.
El regalo en cuestión es un Hongqi E-HS9, un imponente SUV eléctrico de carácter premium que en el mercado automotriz es frecuentemente apodado como el “Rolls-Royce chino”. Este modelo destaca no solo por su tecnología sustentable, sino por un diseño que destila sofisticación. Según las especificaciones del mercado, el costo de esta unidad oscila en un rango que va desde los 93.989 hasta los 130.656 euros, posicionándose como uno de los SUV más costosos y deseados de su segmento.
En la imagen publicada por la actriz en Instagram, se pueden apreciar los detalles minuciosos que componen el interior del coche. El habitáculo presenta una estética refinada, dominada por acabados en tonalidades oscuras que refuerzan su carácter elegante. Más allá de la ingeniería del vehículo, el regalo incluyó gestos cargados de simbolismo personal.
Entre los mismos destacan una carta ubicada junto a la palanca de cambios hecha por Icardi quien, mientras consiente a su novia, sus hijas - Isabella y Francesca - no reciben la cuota alimentaria, según denuncias de su madre, Wanda Nara. Aunque, por si la ostentación de la China Suárez hubiese sido poco, la actriz también mostró los distintos accesorios que le sumó a su nuevo auto.
El primero es una figura tejida en el volante, mientras que en la zona superior resalta un búho decorativo. Asimismo, en el espejo retrovisor agregó una tarjeta con el escudo del Galatasaray y su año de fundación.
El patrón de regalos de Mauro Icardi
Este gesto de Icardi no es un hecho aislado en su historial sentimental, sino que parece seguir una línea de regalos monumentales que ya ha mostrado en el pasado. Esto es porque en el año 2014 el futbolista, en aquel entonces estrella del Inter de Milán, celebró un aniversario junto a su expareja, Wanda Nara, con un obsequio similar.
En aquella oportunidad, el deportista no escatimó en gastos y la agasajó con un Rolls-Royce Wraith, un automóvil de lujo cuyo valor de mercado se estimaba en aproximadamente 300 mil dólares. Aquel gesto fue interpretado como un emblema de romanticismo y poder adquisitivo, dejando claro que Icardi suele recurrir a este tipo de manifestaciones materiales para expresar su afecto.
