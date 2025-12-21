Cuántos días estará internada Cristina Kirchner tras su operación

Cuántos días permanece internada una persona con apendicitis y peritonitis localizada

Aunque aún no hay parte oficial de cuántos días permanecerá Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi, tras una cirugía por apendicitis que evoluciona sin complicaciones, la estancia promedio en internación hospitalaria suele ser de 1 a 3 días siendo común al día siguiente o a las 24-48 horas. Esto se da, más específicamente, cuando se realizan cirugías con la técnica laparoscópica donde el paciente se recupera rápido y puede retomar actividades ligeras casi de inmediato. Aunque, para ser exactos, el reposo total de evitar esfuerzos dura de 2 a 4 semanas.

Duración promedio de la recuperación

Técnica quirúrgica: La laparoscopia (mínimamente invasiva) suele resultar en estancias más cortas (1-2 días) que la cirugía abierta tradicional (3-5 días).

Tipo de caso: Si el apéndice no estaba perforado ni infectado, la recuperación es más rápida.

Capacidad del paciente: La recuperación varía individualmente; seguir las indicaciones médicas es clave.

Recuperación en casa (sin complicaciones):

Actividad: Caminar pronto, pero evitar levantar peso o hacer ejercicio intenso por 2-4 semanas.

Dieta: Progresiva, desde líquidos hasta comer con normalidad.

Retorno al trabajo/actividades: 1-2 semanas para trabajos ligeros, hasta 4 semanas para actividades físicas intensas.

En resumen: Para un caso sencillo, se estipula estar en casa en uno o dos días, pero aún así hay que mantener el reposo relativo por unas semanas para evitar complicaciones como hernias o desgarros.