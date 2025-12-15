Axel Kicillof eliminará los subsidios energéticos en barrios cerrados

Axel Kicillof contra la reforma laboral del Gobierno: "Es un fantoche de la época del Consenso de Washington"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elevó el tono de su crítica al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), asegurando que su espacio político hará todo lo posible para detener el programa económico, y destruyó el proyecto de reforma laboral.

En declaraciones a C5N, Kicillof fue categórico y lamentó que "el país está gobernado por una manga de irresponsables", por lo que afirmó: "No le vamos a dejar rematar el país a esta gente".

Al mismo tiempo, el mandatario provincial señaló que su principal obligación es "construir una alternativa" frente a las políticas implementadas.

En tanto, y frente a los recientes anuncios del Gobierno tras el Consejo de Mayo, el gobernador lanzó fuertes críticas a la reforma laboral, que consideró que "huele a naftalina". Dedicó un segmento de su intervención a este proyecto impulsada por el Poder Ejecutivo, criticando su carácter de "copia" de políticas fallidas del pasado.

"Todo este paquete de leyes huele a naftalina", manifestó el mandatario bonaerense. Cuestionó la promesa de modernización del oficialismo, indicando que la reforma es "más o menos igual a la de los 90. Se probó en los 90 y no anduvo", y sentenció: "Es un fantoche de la época del Consenso de Washington".

Respecto al pedido de financiamiento de la provincia a la Legislatura, Kicillof defendió la medida, aclarando que está estrictamente asociada a los vencimientos de deuda y no a tomar nuevo endeudamiento para solventar gastos corrientes.

En este punto, el gobernador arremetió contra la "hipocresía" del Gobierno nacional. "La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?", disparó, acusando a la gestión de Milei de endeudar a "toda la Argentina para pagar gastos corrientes: el supermercado, medicamentos, alquileres".

Finalmente, Kicillof alertó sobre la crisis laboral, hablando de "una metralleta de cierres, despidos y suspensiones que nunca se ha visto", y concluyó con una dura acusación contra el Presidente. "Milei mira esto no solo con indiferencia, porque no hace nada, si no que un poco pareciera que lo festeja y lo mira con goce", sentenció.