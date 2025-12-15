Axel Kicillof eliminará los subsidios energéticos en barrios cerrados
La medida comenzará a regir el próximo año y alcanzará a más de 79 mil usuarios de la provincia de Buenos Aires.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, decidió que se eliminarán los subsidios energéticos para los usuarios que residan en barrios cerrados.
El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa, donde aclaró que las zonas de menores ingresos continuarán recibiendo asistencia estatal. En ese marco, recordó que para acceder a la tarifa social será obligatorio inscribirse en el padrón correspondiente, tanto para solicitar el beneficio como para mantenerlo en el caso de quienes ya lo perciben.
La quita de subsidios alcanzará a 79.500 usuarios, distribuidos en 66.900 viviendas del Gran Buenos Aires y 12.600 en el interior de la provincia. La medida busca optimizar los criterios de inclusión y exclusión del esquema de subsidios energéticos y adecuarlos a las modificaciones que prevé implementar el Gobierno nacional, según informó Noticia Argentinas.
Hasta ahora, el sistema de segmentación contemplaba tres grupos: usuarios de altos ingresos, con percepciones superiores a 3,5 canastas básicas y sin subsidios; sectores de bajos ingresos, por debajo de una canasta básica total, que recibían ayudas de hasta el 65% del consumo mensual; e ingresos medios, entre 1 y 3,5 canastas básicas, con subsidios parciales.
Con la nueva modalidad, la segmentación se reducirá a dos categorías: "hogares con subsidio", que incluirá a viviendas con ingresos inferiores a tres canastas básicas y con asistencia diferenciada según la época del año, y "hogares sin subsidio", conformados por aquellos con ingresos superiores, que dejarán de recibir ayuda estatal.
Axel Kicillof contra la reforma laboral del Gobierno: "Es un fantoche de la época del Consenso de Washington"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elevó el tono de su crítica al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), asegurando que su espacio político hará todo lo posible para detener el programa económico, y destruyó el proyecto de reforma laboral.
En declaraciones a C5N, Kicillof fue categórico y lamentó que "el país está gobernado por una manga de irresponsables", por lo que afirmó: "No le vamos a dejar rematar el país a esta gente".
Al mismo tiempo, el mandatario provincial señaló que su principal obligación es "construir una alternativa" frente a las políticas implementadas.
En tanto, y frente a los recientes anuncios del Gobierno tras el Consejo de Mayo, el gobernador lanzó fuertes críticas a la reforma laboral, que consideró que "huele a naftalina". Dedicó un segmento de su intervención a este proyecto impulsada por el Poder Ejecutivo, criticando su carácter de "copia" de políticas fallidas del pasado.
"Todo este paquete de leyes huele a naftalina", manifestó el mandatario bonaerense. Cuestionó la promesa de modernización del oficialismo, indicando que la reforma es "más o menos igual a la de los 90. Se probó en los 90 y no anduvo", y sentenció: "Es un fantoche de la época del Consenso de Washington".
Respecto al pedido de financiamiento de la provincia a la Legislatura, Kicillof defendió la medida, aclarando que está estrictamente asociada a los vencimientos de deuda y no a tomar nuevo endeudamiento para solventar gastos corrientes.
En este punto, el gobernador arremetió contra la "hipocresía" del Gobierno nacional. "La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?", disparó, acusando a la gestión de Milei de endeudar a "toda la Argentina para pagar gastos corrientes: el supermercado, medicamentos, alquileres".
Finalmente, Kicillof alertó sobre la crisis laboral, hablando de "una metralleta de cierres, despidos y suspensiones que nunca se ha visto", y concluyó con una dura acusación contra el Presidente. "Milei mira esto no solo con indiferencia, porque no hace nada, si no que un poco pareciera que lo festeja y lo mira con goce", sentenció.
