Polémica en redes: Zoe de GH abandonó a Rosina Beltrán internada y se fue de fiesta

El conflicto surgió a raíz de un video que la propia Zoe subió a sus plataformas digitales. En las imágenes se observa un contraste que los usuarios consideraron "insensible".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rosinabeltran_/status/2002429652623823013?s=20&partner=&hide_thread=false Rosina internada intoxicada en una clínica y Zoe sube una story pasando a saludar ANTES DE IRSE AL BOLICHE.

Tu mejor amiga está en el hospital, Zoe. Te quedás al lado, no te vas de fiesta. No la merece. pic.twitter.com/ObPXpL4O48 — Rosi Beltran (@rosinabeltran_) December 20, 2025

Zoe Bogach aparece frente a cámara, perfectamente maquillada y con un atuendo de noche listo para salir de fiesta. En el fondo, se ve a Rosina recostada en la cama hospitalaria, visiblemente debilitada por el proceso que estaba atravesando.

La reacción de los internautas fue inmediata y feroz. Muchos usuarios cuestionaron la falta de empatía de Zoe al utilizar el momento de vulnerabilidad de su amiga para generar contenido en sus redes, especialmente luciendo un look de salida mientras Rosina luchaba contra un cuadro febril agudo.

Este episodio provocó que Zoe volviera a ser "cancelada" en las redes sociales, donde se multiplicaron las críticas hacia su actitud. Los comentarios señalaron que la salida de fiesta y la publicación del video esultaban inapropiadas para el contexto de una internación, acusándola de priorizar su imagen personal por sobre el bienestar y la privacidad de su amiga en un momento tan delicado.

Hasta el momento, ninguna de las dos protagonistas ha realizado declaraciones oficiales respecto a la controversia del video, aunque el foco principal de los seguidores continúa puesto en la evolución favorable de la salud de Rosina.