Polémica en redes: Zoe de GH abandonó a Rosina Beltrán internada y se fue de fiesta
La influencer fue duramente criticada en redes sociales tras visitar a su amiga en el hospital. En lugar de quedarse a acompañarla se fue de fiesta.
Los verdaderos fans de Gran Hermano se mostraron realmente preocupados por Rosina Beltrán, quien recientemente mostró complicaciones de salud. La joven uruguaya, una de las participantes más queridas de la edición 2024, debió ser ingresada de urgencia en un centro médico debido a un cuadro de salud preocupante que encendió todas las alarmas en su entorno cercano y en las redes sociales.
Según trascendió, el motivo de su internación fue un pico de fiebre de 40°C, originado presuntamente por una intoxicación. La gravedad del cuadro febril obligó a los profesionales de la salud a mantenerla bajo observación estricta durante varias horas para estabilizarla y determinar el origen exacto del malestar.
Afortunadamente, tras recibir el tratamiento adecuado en el hospital, los médicos autorizaron el alta de la influencer. Actualmente, Rosina ya se encuentra en su hogar, donde continúa con su proceso de recuperación. Según informaron fuentes de su entorno, la joven está siendo monitoreada de cerca y cuidada por su manager, quien se encarga de que cumpla con el reposo absoluto y la dieta indicada para superar las secuelas de la intoxicación.
A pesar de haber superado el momento más crítico de la fiebre, el episodio dejó una huella de preocupación entre sus fanáticos, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo. Sin embargo, lo que debería haber sido un gesto de acompañamiento terminó derivando en un escándalo digital.
Mientras Rosina estaba en la habitación del hospital, recibió la visita de su amiga y excompañera de reality, Zoe Bogach. Lo que en principio parecía un acto de lealtad entre las integrantes del grupo conocido como "las superpoderosas", se transformó en el centro de un fuerte repudio en redes sociales.
El conflicto surgió a raíz de un video que la propia Zoe subió a sus plataformas digitales. En las imágenes se observa un contraste que los usuarios consideraron "insensible".
Zoe Bogach aparece frente a cámara, perfectamente maquillada y con un atuendo de noche listo para salir de fiesta. En el fondo, se ve a Rosina recostada en la cama hospitalaria, visiblemente debilitada por el proceso que estaba atravesando.
La reacción de los internautas fue inmediata y feroz. Muchos usuarios cuestionaron la falta de empatía de Zoe al utilizar el momento de vulnerabilidad de su amiga para generar contenido en sus redes, especialmente luciendo un look de salida mientras Rosina luchaba contra un cuadro febril agudo.
Este episodio provocó que Zoe volviera a ser "cancelada" en las redes sociales, donde se multiplicaron las críticas hacia su actitud. Los comentarios señalaron que la salida de fiesta y la publicación del video esultaban inapropiadas para el contexto de una internación, acusándola de priorizar su imagen personal por sobre el bienestar y la privacidad de su amiga en un momento tan delicado.
Hasta el momento, ninguna de las dos protagonistas ha realizado declaraciones oficiales respecto a la controversia del video, aunque el foco principal de los seguidores continúa puesto en la evolución favorable de la salud de Rosina.
