Yuyito González defendió a Javier Milei tras el escándalo cripto: "Hay propósito de Dios"

Tras ello, en una entrevista con Infobae, Yuyito expresó: "Estoy al lado de un hombre que está cuidando el futuro de mis nietos, de mis hijos y de toda la Argentina". Además, brindó declaraciones a una radio venezolana y se espera que hoy dé otra entrevista en Miami antes de partir a Washington, donde se reencontrará con Milei.

yuyito

En cuanto a su relación con el mandatario, Yuyito fue tajante: "No fue algo planeado. No puse la mirada y dije 'voy por acá'. Siento que hay un propósito de Dios en esto. Si no estuviera Dios entre nosotros, no habría manera de que estemos juntos".

Recordó cómo se conocieron en una entrevista en su programa, el reencuentro en el Luna Park y cómo surgió el romance. También mencionó los ataques que recibió desde el inicio: "Hubo cinco o seis personas del medio que intentaron boicotearme por todos lados. Lejos de derribarme, me fortalecieron. Me hicieron sentir más exitosa, más enamorada. A él le divertía esa situación".

Sobre la gestión de Milei, destacó la honestidad de su equipo, pero subrayó que eso no basta: "No alcanza con ser honesto. Hay que tener estrategia, conocimiento, saber hacia dónde se va y tener objetivos claros. A veces hay que tomar decisiones dolorosas, como prescindir de alguien, pero él tiene esa firmeza".