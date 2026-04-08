Más ajuste: Javier Milei avanza con otros 240 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

El dato no es menor. El SMN debe funcionar las 24 horas, todos los días del año, relevando variables como temperatura, viento, humedad, presión y precipitaciones. Esa información alimenta pronósticos y alertas. Si faltan manos, faltan datos, advierten.

Federico Sturzenegger explicó detalles de la Reforma Laboral Federico Sturzenegger explicó detalles de la Reforma Laboral

El impacto más inmediato del recorte podría sentirse en la red de estaciones meteorológicas. Menos personal implica menos capacidad para sostenerlas operativas y, señalan, cada estación que deja de funcionar es un punto ciego. Y cada punto ciego deteriora la precisión de los pronósticos. La consecuencia será entonces una menor capacidad para anticipar fenómenos climáticos.

“Una parte central del trabajo del SMN ocurre en aeropuertos, donde se registran en tiempo real variables como visibilidad, viento y presión atmosférica”, explicaron trabajadores del organismo. Esa información es clave para la toma de decisiones en despegues y aterrizajes. Sin esos datos, la operatoria aérea -comercial y civil- se vuelve más riesgosa.

El organismo también emite alertas tempranas por tormentas, inundaciones, granizo y olas de calor. Son herramientas indispensables para anticipar daños y organizar respuestas. La reducción de personal técnico afecta ese sistema; por lo que con menos monitoreo habrá menos capacidad de reacción.

La producción agropecuaria depende de estos datos para planificar siembra, cosecha y uso del agua. Cuando se pierden estaciones, se pierden datos locales. Y sin datos precisos, aumentan los márgenes de error.