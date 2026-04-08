Carlos Melconian habló sobre la posibilidad de una candidatura presidencial: "La vocación está"

El economista también cuestionó con dureza al gobierno de Milei al considerar que varias promesas de campaña no se concretaron: “Milei no hizo lo que dijo que iba a hacer".

En ese marco, enumeró tres ejes que definieron la propuesta original del oficialismo: “Voy con las tres cosas básicas que fueron geniales para ser presidente: cerrar el Banco Central, matar a la casta y la motosierra. Ninguna de esas”.

También cuestionó la reforma del Banco Central de la República Argentina, al señalar: “No hacía falta, pero para ellos fue primordial”.

En su análisis hacia adelante, describió un posible escenario post Milei en el que se mantengan principios de capitalismo y libre mercado, aunque con ajustes en la implementación. Consideró que el mandatario libertario “exacerbó tanto al capitalismo occidental y fue tanto al extremo que lo contaminó y lo prostituyó" y planteó la necesidad de corregir el rumbo sin retrocesos. “Hay que arreglar los problemas del país con los que están en Argentina”, sostuvo Melconian.

Milei Caputo

En ese sentido advirtió: “soy consciente que primero hay que arreglar la economía, pero con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa. Y no me he vuelto demagogo ni populista ni alfonsinista, pero creo en eso”.

A su vez, no descartó una eventual colaboración con el oficialismo, aunque la condicionó a la existencia de confianza. “¡Sí! aunque después hay que ver si hay afecto, si se genera confianza que es la única manera de que funcione”, expresó.

En materia económica, Melconian proyectó que la inflación no alcanzará niveles cercanos a cero en el corto plazo, como había adelantado el ministro Luis Caputo para agosto próximo.

Explicó que, una vez ordenados los precios relativos y con una inflación en torno al 25% anual, debería implementarse un plan de estabilización inmediato. Según su diagnóstico, la economía atraviesa un proceso de estanflación, caracterizado por inflación persistente y estancamiento en la actividad económica.

Y advirtió sobre el riesgo de repetir el llamado “síndrome de tercer año”, en referencia a las dificultades que enfrentaron las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que terminaron recurriendo a devaluaciones. No obstante, aclaró: “No veo una devaluación inminente”.