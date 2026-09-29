Presentaron una nueva guía para recorrer desde Buenos Aires hasta la Patagonia
En el marco de la FIT, fue presentada oficialmente presentar oficialmente la nueva Guía de la Ruta 3.
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el Automóvil Club Argentino (ACA) concretó uno de los lanzamientos editoriales e institucionales más esperados del sector al presentar oficialmente la nueva Guía de la Ruta 3, una publicación llamada a convertirse en la herramienta de cabecera para quienes eligen recorrer uno de los corredores turísticos y viales más extensos e imponentes del país.
El evento de presentación reunió a figuras clave del ámbito político y sectorial. Estuvieron presentes el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del ACA, César Carman; y Marcela Vega en representación del área de Cartografía del Departamento de Movilidad Operativa de la institución; acompañados por intendentes, funcionarios provinciales, referentes de la prensa y autoridades vinculadas a las distintas comunidades que conecta la emblemática traza.
Un recorrido federal entre la provincia de Buenos Aires y la Patagonia
La flamante guía recupera la histórica tradición de las publicaciones ruteras del ACA, readaptándolas a los tiempos modernos con contenidos actualizados y un fuerte enfoque federal.
El material propone un viaje detallado que conecta dos grandes regiones turísticas —Buenos Aires y la Patagonia—, destacando los atractivos paisajísticos, el patrimonio cultural, los servicios y la identidad de cada localidad que flanquea el camino.
El valor federal de la obra quedó plasmado en los múltiples reconocimientos de interés turístico otorgados por gobernaciones y municipios situados a lo largo de todo el trayecto, celebrando el aporte de la publicación a la difusión de los destinos regionales.
Las voces del lanzamiento
Durante la presentación en el predio ferial, el presidente del ACA, César Carman, remarcó el compromiso centenario de la entidad con la movilidad y el turismo interno:
“Desde el ACA queremos seguir siendo parte de la experiencia de quienes recorren nuestro país. Esta guía recupera una tradición histórica y, al mismo tiempo, la proyecta hacia una nueva etapa, poniendo en valor cada comunidad que forma parte de este gran corredor federal”, expresó tras recordar que la institución cuenta con más de 120 años de trayectoria acompañando a los automovilistas.
Por su parte, Marcela Vega, desde el área de Cartografía, hizo hincapié en el riguroso trabajo técnico desarrollado de manera articulada con la Secretaría de Turismo de la Nación y los gobiernos provinciales y municipales, garantizando que el viajero cuente con cartografía precisa y datos actualizados.
Con esta presentación, el Automóvil Club Argentino no solo revive una de sus insignias más queridas, sino que vuelve a poner a la Ruta 3 en el centro del mapa turístico, invitando a redescubrir los caminos y paisajes de la Argentina.
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