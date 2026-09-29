Presentaron una nueva guía para recorrer desde Buenos Aires hasta la Patagonia

Las voces del lanzamiento

Durante la presentación en el predio ferial, el presidente del ACA, César Carman, remarcó el compromiso centenario de la entidad con la movilidad y el turismo interno:

“Desde el ACA queremos seguir siendo parte de la experiencia de quienes recorren nuestro país. Esta guía recupera una tradición histórica y, al mismo tiempo, la proyecta hacia una nueva etapa, poniendo en valor cada comunidad que forma parte de este gran corredor federal”, expresó tras recordar que la institución cuenta con más de 120 años de trayectoria acompañando a los automovilistas.

Por su parte, Marcela Vega, desde el área de Cartografía, hizo hincapié en el riguroso trabajo técnico desarrollado de manera articulada con la Secretaría de Turismo de la Nación y los gobiernos provinciales y municipales, garantizando que el viajero cuente con cartografía precisa y datos actualizados.

Con esta presentación, el Automóvil Club Argentino no solo revive una de sus insignias más queridas, sino que vuelve a poner a la Ruta 3 en el centro del mapa turístico, invitando a redescubrir los caminos y paisajes de la Argentina.