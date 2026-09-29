Hallaron muerto al senador Juan Carlos Pagotto en su casa de La Rioja
El senador nacional por La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, fue hallado sin vida este martes en su casa de La Rioja. Investigan las causas.
La política provincial y nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. El legislador riojano de La Libertad Avanza fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio particular ubicado en la capital de la provincia durante las primeras horas de este martes.
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Hermetismo y pericias tras la muerte del senador de La Libertad Avanza
De acuerdo con los primeros reportes brindados por fuentes policiales, el cuerpo del legislador fue hallado en su propia vivienda de La Rioja. La noticia generó una rápida conmoción en el ámbito político provincial y en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, donde se desempeñaba de manera activa.
Hasta el momento, las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar bajo un estricto operativo para esclarecer los motivos del deceso. No se han dado a conocer de manera oficial mayores precisiones sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el trágico desenlace ni los resultados de las primeras pericias realizadas en la propiedad.
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