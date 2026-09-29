A qué hora se van las lluvias del AMBA y llega el frío
El Servicio Meteorológico anticipa que las lluvias continuarán durante gran parte de este martes. Cuándo se espera que baje la temperatura.
Las condiciones de inestabilidad y lluvias persistirán este martes 29 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, el pronóstico anticipa un marcado descenso térmico que se hará sentir con fuerza a partir de los próximos días.
Cuándo cesan las lluvias y cómo seguirá el tiempo hoy
De acuerdo con el pronóstico extendido, este martes se presentará mayormente inestable. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto y con probabilidad de precipitaciones débiles, alcanzando una máxima estimada de 20°C y ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 51 km/h.
No obstante, se espera que la inestabilidad comience a disiparse hacia las 20:00 horas, momento en el que el cielo comenzará a despejarse, dando paso a una noche con nubes y claros, y un paulatino descenso de la temperatura hasta los 14°C.
El arribo del frente frío y las mínimas de un dígito
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El cambio rotundo en las condiciones climáticas se consolidará mañana miércoles 30 de septiembre. La jornada arrancará con una mínima netamente invernal de apenas 8°C durante la madrugada y la mañana. Si bien el cielo estará soleado y con presencia de nubes, la temperatura máxima apenas trepará hasta los 18°C. Además, hacia la noche (cerca de las 23:00) podría registrarse alguna lluvia débil aislada.
La tendencia gélida se mantendrá estable hacia el cierre de la semana laboral:
- Jueves 1 de octubre: el termómetro se moverá entre los 9°C de mínima y los 16°C de máxima, con ráfagas de hasta 42 km/h.
- Viernes 2 de octubre: se prevé el día más frío, igualando la mínima de 8°C, con una máxima de 17°C y cielo mayormente despejado a soleado.
- El fin de semana: el sábado regresará la inestabilidad con un 90% de probabilidad de lluvias (mínima de 12°C y máxima de 16°C), mientras que el domingo el tiempo mejorará considerablemente, alcanzando los 21°C por la tarde.
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