A qué hora se van las lluvias del AMBA y llega el frío

Cuándo cesan las lluvias y cómo seguirá el tiempo hoy

De acuerdo con el pronóstico extendido, este martes se presentará mayormente inestable. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto y con probabilidad de precipitaciones débiles, alcanzando una máxima estimada de 20°C y ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 51 km/h.