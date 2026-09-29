Luis Caputo avaló la Resolución 55/2026 y dos líneas de colectivos dejan de recorrer Buenos Aires

Por qué buscan cerrar las líneas 136 y 163

La baja de ambos recorridos fue solicitada formalmente por la operadora Sargento Cabral SAT (empresa satélite del Grupo Metropol), argumentando "una caída sostenida del orden del 30% en la cantidad de pasajeros", lo cual habría alterado su ecuación económico-financiera. Según la compañía, ambas líneas se vieron seriamente afectadas por la superposición de oferta con el Ferrocarril Sarmiento y por una migración de usuarios hacia otras alternativas de transporte.