Luis Caputo avaló la Resolución 55/2026 y dos líneas de colectivos dejan de recorrer Buenos Aires
La Secretaría de Transporte habilitó el proceso para dar de baja los recorridos de las líneas de colectivos 136 y 163. Qué opciones tendrán los pasajeros.
La Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, proyecta la eliminación definitiva de las líneas 136 y 163 de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El proceso se ampara en la reciente resolución 55/2026, diseñada para agilizar los trámites administrativos sobre la modificación de las trazas del autotransporte público.
Por qué buscan cerrar las líneas 136 y 163
La baja de ambos recorridos fue solicitada formalmente por la operadora Sargento Cabral SAT (empresa satélite del Grupo Metropol), argumentando "una caída sostenida del orden del 30% en la cantidad de pasajeros", lo cual habría alterado su ecuación económico-financiera. Según la compañía, ambas líneas se vieron seriamente afectadas por la superposición de oferta con el Ferrocarril Sarmiento y por una migración de usuarios hacia otras alternativas de transporte.
De acuerdo a los informes técnicos, las autoridades señalaron diversas irregularidades y deficiencias previas en la prestación de los servicios por parte de la empresa:
- Ambas líneas presentaban una operación de baja intensidad, circulando con un parque móvil por debajo del mínimo exigido por ley.
- En la línea 136 se constataron desvíos no autorizados y derivación de coches hacia otros recorridos del mismo grupo empresario.
- En la línea 163, las autoridades advirtieron una operatoria recurrente por fuera de los parámetros autorizados, prestando servicios con origen o destino en José C. Paz, localidad que no integra sus cabeceras oficiales.
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Qué alternativas tendrán los usuarios
Pese a los incumplimientos empresariales, Transporte decidió avanzar con el cese de ambas líneas por entender que no se generarán grandes vacíos territoriales, dada la importante superposición de recorridos en gran parte de las trazas actuales.
- Línea 136: los tramos afectados (que unían Primera Junta con Parque San Martín, Marcos Paz, Villars, Plomer y Navarro) quedarían subsanados con las líneas 322, 153, 392, 336, 182 y 96, además de la cobertura estructural del tren Sarmiento. El informe oficial también evalúa prolongar el recorrido de la nacional 153 para reforzar la conectividad estratégica del eje oeste (tramo Liniers–Marcos Paz).
- Línea 163: el trayecto (que conectaba Primera Junta con San Miguel) podrá ser absorbido funcionalmente por las líneas provinciales 303, 461 y 462 (todas pertenecientes al mismo grupo operador), además de las nacionales 96 y 153, y el ferrocarril.
Con esta reestructuración administrativa, sumarían nueve las líneas de colectivos eliminadas en el AMBA desde diciembre de 2023, en el marco de la fusión, absorción y modificación de trazas impulsada por las nuevas autoridades.
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