De qué murió Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza

El dirigente riojano, abogado de profesión, asumió su banca en el Senado en diciembre de 2023. Rápidamente se consolidó como una de las principales voces del oficialismo y cobró fuerte notoriedad pública al presidir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del tratamiento del DNU 70/2023 firmado por Javier Milei. Anteriormente, Pagotto había sido diputado provincial entre 1993 y 1997 en representación del departamento de Chilecito.