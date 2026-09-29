De qué murió Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza
Se confirmaron las causas del sorpresivo fallecimiento del senador de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, en su domicilio de La Rioja.
El ambiente político nacional y provincial continúa conmocionado tras confirmarse la muerte del senador de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, en su vivienda particular. El histórico dirigente riojano, que ocupaba una banca clave en la Cámara alta del Congreso, falleció de manera sorpresiva en las primeras horas de este martes.
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Las causas de la muerte del senador de La Libertad Avanza
De acuerdo con fuentes provinciales y reportes médicos locales, el legislador murió en su domicilio a raíz de un infarto. Su cuerpo fue encontrado sin vida esta mañana por integrantes de su propia familia en su vivienda de la capital riojana, donde peritos y personal judicial se hicieron presentes para constatar el hecho.
A pesar de que el deceso provocó un profundo impacto por lo repentino del desenlace, trascendió que Pagotto había atravesado complicaciones de salud en las últimas semanas que incluso lo llevaron a permanecer internado. No obstante, el dirigente libertario mantenía su agenda activa y había participado la semana pasada en la última sesión de la Cámara Alta.
El dirigente riojano, abogado de profesión, asumió su banca en el Senado en diciembre de 2023. Rápidamente se consolidó como una de las principales voces del oficialismo y cobró fuerte notoriedad pública al presidir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del tratamiento del DNU 70/2023 firmado por Javier Milei. Anteriormente, Pagotto había sido diputado provincial entre 1993 y 1997 en representación del departamento de Chilecito.
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