Rawayana en Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

La espera terminó para los fanáticos del "brocoli funk". La agrupación Rawayana confirmó su regreso a la Argentina en el marco de su flamante gira mundial "¿Dónde es el after? World Tour", un recorrido que los llevará por los escenarios de Latinoamérica y Europa. La cita será el próximo 20 de agosto en el estadio de Villa Crespo.
La banda, que viene de cosechar éxitos internacionales y galardones de prestigio, desembarcará en Buenos Aires para presentar en vivo su nuevo material de estudio. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de su fusión innovadora de reggae, funk, soul y rock que los ha posicionado como referentes de la música latina contemporánea.
Cómo comprar las entradas para Rawayana
Para quienes no quieran perderse este evento, la organización confirmó el cronograma de venta de tickets a través de la web oficial del Arena de Buenos Aires. Habrá una instancia de preventa exclusiva para clientes de un banco y luego se abrirá la venta al público general.
Preventa: Comenzará el lunes 2 de febrero a las 13 hs. Los clientes de este banco podrán acceder a un beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés.
Venta General: Se habilitará a partir del martes 3 de febrero a las 13 hs. En esta etapa se podrán utilizar todos los medios de pago, manteniendo el beneficio de cuotas para las tarjetas del banco auspiciante.
Rawayana ganó su primer Latin Grammy con "Feriado"
Un nuevo álbum y el éxito de "Veneka"
La excusa perfecta para este reencuentro es el lanzamiento de su aclamado álbum "¿Dónde es el after?". Este proyecto de 23 canciones propone un viaje sensorial y cuenta con colaboraciones de lujo con artistas como Manuel Turizo, Grupo Frontera y Elena Rose. El disco ha tenido una recepción fenomenal, debutando en los primeros puestos de los charts globales de Spotify.
Además, el grupo llega en un momento inmejorable de su carrera. Recientemente, Rawayana se llevó a casa su segundo Latin GRAMMY® por el megahit viral "VENEKA" junto a Akapellah, premiado como Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina. Este reconocimiento se suma al éxito de su anterior trabajo, "¿Quién trae las cornetas?", que acumuló millones de reproducciones globales.
La gira "¿Dónde es el after? World Tour" no solo pasará por Argentina. El tour comenzará en abril en Bogotá y recorrerá ciudades de España como Madrid y Barcelona, para luego seguir por México, Centroamérica y varios países de Sudamérica, incluyendo Chile, Perú y Ecuador, consolidando a la banda como una de las más influyentes de la última década.
