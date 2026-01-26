Rawayana en Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

La espera terminó para los fanáticos del "brocoli funk". La agrupación Rawayana confirmó su regreso a la Argentina en el marco de su flamante gira mundial "¿Dónde es el after? World Tour", un recorrido que los llevará por los escenarios de Latinoamérica y Europa. La cita será el próximo 20 de agosto en el estadio de Villa Crespo.