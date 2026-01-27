Espectacular persecución policial en la avenida General Paz terminó en Villa Celina con dos detenidos
Tras perseguirlos durante casi 50 cuadras, la Policía de la Ciudad detuvo a dos jóvenes que circulaban a bordo de un auto robado.
Espectacular Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad y con antecedentes, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una dramática persecución que se inició en la avenida General Paz, se prolongó por unas 50 cuadras y culminó en la localidad bonaerense de Villa Celina.
Todo empezó a la altura de la avenida Eva Perón, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó a dos jóvenes que circulaban a bordo de un Volkswagen Polo a alta velocidad y zigzagueando. Cuando los oficiales hicieron señales sonoras y lumínicas desde sus motos para que detuvieran la marcha, los sospechosos aceleraron y escaparon en dirección a la localidad de Villa Madero.
Tras unas cuadras, el auto volvió a la avenida General Paz y empalmó con la autopista Riccheri, ingresando a la colectora Camino de la Virgen María.
Así fue la dramática persecución hasta Villa Celina
Al llegar al puente de Boulogne Sur Mer, en Tapiales, los sospechosos circularon en contramano y bordearon el Mercado Central, ingresando al Barrio Juan Manuel de Rosas (ex Barrio Urquiza), en Villa Celina.
Tras un par de cuadras, mientras los efectivos de la Policía de la Ciudad continuaban con la dramática persecución, los delincuentes abandonaron el auto y se fugaron a pie.
Finalmente, los policías lograron detener a los dos sospechosos sobre la calle Socompa. Se trata de un mayor de edad y otro menor, de 17 años y con antecedentes por robo agravado por uso de arma de fuego.
A su vez, se determinó que el auto en el que se desplazaban era robado y llevaba otra chapa patente, lo cual fue confirmado a través del grabado de los vidrios y por número de chasis. El vehículo Volkswagen Polo tenía pedido de secuestro por robo en Moreno con fecha del 21 de diciembre último.
En el interior del rodado los oficiales hallaron prendas de vestir, una notebook CX, una TV Noblex de 32 pulgadas, documentación del rodado y su cédula de identificación dada de baja. Además, cuando los ladrones escaparon a pie, tiraron también un celular Iphone.
En el caso tomó intervención el Juzgado Nacional de Menores 5, a cargo del Dr. Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 13 de la Dra. Amalia Fontinovo, quien dispuso labrar actuaciones por encubrimiento y falsificación de documento, la detención de ambos imputados, el traslado del menor al Instituto Inchausti, y el secuestro del auto, el celular y todo lo hallado en el interior del vehículo.
