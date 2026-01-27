Espectacular persecución policial en la avenida General Paz terminó en Villa Celina con dos detenidos

Finalmente, los policías lograron detener a los dos sospechosos sobre la calle Socompa. Se trata de un mayor de edad y otro menor, de 17 años y con antecedentes por robo agravado por uso de arma de fuego.

A su vez, se determinó que el auto en el que se desplazaban era robado y llevaba otra chapa patente, lo cual fue confirmado a través del grabado de los vidrios y por número de chasis. El vehículo Volkswagen Polo tenía pedido de secuestro por robo en Moreno con fecha del 21 de diciembre último.

En el interior del rodado los oficiales hallaron prendas de vestir, una notebook CX, una TV Noblex de 32 pulgadas, documentación del rodado y su cédula de identificación dada de baja. Además, cuando los ladrones escaparon a pie, tiraron también un celular Iphone.

En el caso tomó intervención el Juzgado Nacional de Menores 5, a cargo del Dr. Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 13 de la Dra. Amalia Fontinovo, quien dispuso labrar actuaciones por encubrimiento y falsificación de documento, la detención de ambos imputados, el traslado del menor al Instituto Inchausti, y el secuestro del auto, el celular y todo lo hallado en el interior del vehículo.