Turista neozelandesa se volvió viral por sus impresiones de Mar del Plata: "Playas hasta las manos"
A través de sus redes sociales, la joven compartió su sorpresa por la atención al cliente, la "vibrante" juventud en las calles y su nueva adicción: las panaderías marplatenses.
Mar del Plata sigue siendo el epicentro de las miradas en este verano 2026, y esta vez la protagonista es una turista de Nueva Zelanda que eligió "La Feliz" para sus vacaciones, y que no tardó en volverse viral.
En un video que rápidamente sumó miles de reproducciones, la joven —que se autodefine como una "neoyorquina de la gente" por su estilo urbano— enumeró lo que más le impactó de la ciudad balnearia argentina, desde la calidez humana hasta la gastronomía local.
Lo primero que destacó la neozelandesa fue el trato recibido. Según sus palabras, el servicio y la atención al cliente en "Mardel" es "top top". "Toda la gente es muy simpática y les encanta charlar con nosotros", comentó entusiasmada.
Respecto a las playas, la joven no ocultó su asombro ante la multitud. "Están hasta las manos de gente", lanzó con un modismo bien argentino. Sin embargo, celebró la diversidad de la costa, mencionando que pudo encontrar opciones más tranquilas tras explorar un poco.
"Fuimos a una en Chapadmalal y fue mucho mejor", recomendó a sus compatriotas y seguidores internacionales.
Si hay algo que conquistó el corazón (y el paladar) de la turista, fue la pastelería local. "Las panaderías acá son de otro nivel. Tienen cosas extremadamente ricas. Me encanta, quiero comer algo todos los días", confesó mientras mostraba algunas especialidades típicas de la ciudad.
Además, resaltó la energía que se respira en las calles durante esta temporada. Para la visitante, la cantidad de jóvenes y la actividad constante le dan a Mar del Plata una "valla muy alta" en cuanto a entretenimiento y vida nocturna.
Sobre el final de su video, la joven lanzó un desafío a los locales: "Quiero hacer cosas muy marplatenses, ¿qué me recomiendan?".
Las respuestas no tardaron en llegar, desde ir a comer churros a una famosa fábrica hasta caminar por la escollera sur para ver a los lobos marinos. La "fiebre marplatense" parece haber cruzado fronteras y, una vez más, la ciudad demuestra que su encanto trasciende cualquier idioma.
