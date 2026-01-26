Turista neozelandesa se volvió viral por sus impresiones de Mar del Plata: "Playas hasta las manos"

viral neozelandesa

Si hay algo que conquistó el corazón (y el paladar) de la turista, fue la pastelería local. "Las panaderías acá son de otro nivel. Tienen cosas extremadamente ricas. Me encanta, quiero comer algo todos los días", confesó mientras mostraba algunas especialidades típicas de la ciudad.

Además, resaltó la energía que se respira en las calles durante esta temporada. Para la visitante, la cantidad de jóvenes y la actividad constante le dan a Mar del Plata una "valla muy alta" en cuanto a entretenimiento y vida nocturna.

Sobre el final de su video, la joven lanzó un desafío a los locales: "Quiero hacer cosas muy marplatenses, ¿qué me recomiendan?".

Las respuestas no tardaron en llegar, desde ir a comer churros a una famosa fábrica hasta caminar por la escollera sur para ver a los lobos marinos. La "fiebre marplatense" parece haber cruzado fronteras y, una vez más, la ciudad demuestra que su encanto trasciende cualquier idioma.