Mapa en vivo de las lluvias de hoy martes en Buenos Aires: a qué hora son las tormentas y cómo sigue el calor
Vuelve este martes el clima inestable a Buenos Aires, con probabilidad de lluvias. Cómo siguen las temperaturas tras las precipitaciones.
Luego de una de las jornadas más calurosas en lo que va del año, los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aguardan con ansias el cambio de condiciones del clima previsto para este martes, a partir del regreso de las lluvias.
El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del sitio especializado Meteored indican que el calor agobiante cederá terreno ante el avance de un frente de inestabilidad, que pondría fin —al menos momentáneamente— a las temperaturas extremas que marcaron el inicio de la semana.
De todos modos, a pesar de la caída del agua, el descenso de temperatura no será brusco. La humedad se mantendrá elevada, lo que generará una sensación de pesadez durante el resto de la semana. De hecho, no se descarta que la inestabilidad persista durante el miércoles, manteniendo el cielo encapotado y la posibilidad de lluvias intermitentes.
Cronología de las lluvias: ¿a qué hora se larga?
El martes arranca con un cielo mayormente nublado y una mínima de 23 grados, pero el foco de atención está puesto en la tarde. Según el (SMN), la probabilidad de chaparrones aumentará significativamente después del mediodía.
Por su parte, el portal especializado Meteored detalla una ventana crítica para el área metropolitana:
- Entre las 13:00 y las 15:00: Primeras tormentas aisladas.
- A las 18:00: Regreso de las precipitaciones coincidiendo con el horario de regreso a casa.
- Máxima prevista: Bajará de los 37 grados del lunes a unos más "tolerables" 34 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El SMN espera que la semana continúe con buenas condiciones desde el miércoles, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas de entre 23 y 31 grados.
Para el jueves, del mismo modo, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía hasta 32; condiciones similares para el viernes, con 23 y 31 grados, respectivamente.
El fin de semana en el AMBA también se mantendría con buenas condiciones del clima: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 23 y 31 grados para el sábado; y 21 y 29 para el domingo.
