Mapa en vivo de las lluvias de hoy martes en Buenos Aires: a qué hora son las tormentas y cómo sigue el calor

Por su parte, el portal especializado Meteored detalla una ventana crítica para el área metropolitana:

Entre las 13:00 y las 15:00: Primeras tormentas aisladas.

Primeras tormentas aisladas. A las 18:00: Regreso de las precipitaciones coincidiendo con el horario de regreso a casa.

Regreso de las precipitaciones coincidiendo con el horario de regreso a casa. Máxima prevista: Bajará de los 37 grados del lunes a unos más "tolerables" 34 grados.

image Los horarios de las lluvias en Buenos Aires para este martes, según Meteored.

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

Embed

Cómo sigue el clima en el AMBA

El SMN espera que la semana continúe con buenas condiciones desde el miércoles, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas de entre 23 y 31 grados.

Para el jueves, del mismo modo, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía hasta 32; condiciones similares para el viernes, con 23 y 31 grados, respectivamente.

El fin de semana en el AMBA también se mantendría con buenas condiciones del clima: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 23 y 31 grados para el sábado; y 21 y 29 para el domingo.