Dura crítica a Javier Milei en Cosquín: "Se cree un león y es una rata"
El poeta Hugo Rivella abrió la segunda luna con un verso lapidario contra Javier Milei. El contraste con su paso por Jesús María.
La segunda luna del Festival Nacional de Folklore comenzó con una fuerte carga política que sacudió a la Plaza Próspero Molina. El encargado de la apertura fue el poeta Hugo Rivella, quien recitó unos versos contra la figura de Javier Milei. Aunque no lo nombró, la referencia al "león" encendió la polémica y se viralizó en las redes sociales.
Rivella, quien se desempeña como coordinador del “Encuentro de Poetas” que se realiza anualmente en la ciudad del Valle de Punilla, tomó el micrófono este domingo antes de que sonara el tradicional grito de "¡Aquí Cosquín!". En su intervención, utilizó la poesía para marcar una postura crítica frente a la realidad social y política del país, generando un fuerte contraste con las ovaciones recientes que recibió el mandatario en otros eventos de la provincia.
El poema que sacudió a Cosquín
El momento de mayor tensión se vivió cuando el artista pronunció una estrofa lapidaria. "Soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante, del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado", recitó Rivella ante la multitud. La metáfora fue interpretada inmediatamente como una alusión directa al Presidente, quien utiliza la figura del felino como emblema de su gestión.
El texto completo de la obra invitaba a "abrir el corazón" y reflexionar sobre la identidad y la resistencia. Además de la crítica política, el poeta abordó temáticas sociales profundas, cuestionando el machismo y la falta de empatía: "¿No hemos sido con ella más de una vez intolerantes, por no decir soberbios, atrevidos, machistas, ordinarios, mentirosos?".
De la ovación en Jesús María a las críticas en Leones
Este episodio en Córdoba reaviva la discusión sobre la relación del libertario con los festivales populares. Días atrás, Milei había visitado el Festival de Jesús María, donde fue ovacionado por una multitud e incluso cantó "Amor salvaje" junto al Chaqueño Palavecino, confirmando su conexión con una parte del electorado cordobés.
Sin embargo, el clima no es uniforme en toda la provincia. Tras su paso por Jesús María, el Presidente fue invitado a la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones, evento programado del 12 al 15 de febrero. Ante esta posibilidad, el intendente local, Fabián Francioni, expresó severas críticas. El jefe comunal calificó al mandatario de "payaso" y reclamó que el Gobierno nacional "no le envía un solo peso a Córdoba", evidenciando las tensiones crecientes entre la gestión nacional y los municipios del interior.
