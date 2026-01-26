Dura crítica a Javier Milei en Cosquín: "Se cree un león y es una rata"

“El político que se cree león pero es apenas UNA R El video viral con críticas a Javier Milei en Cosquín (Redes Sociales)

De la ovación en Jesús María a las críticas en Leones

Este episodio en Córdoba reaviva la discusión sobre la relación del libertario con los festivales populares. Días atrás, Milei había visitado el Festival de Jesús María, donde fue ovacionado por una multitud e incluso cantó "Amor salvaje" junto al Chaqueño Palavecino, confirmando su conexión con una parte del electorado cordobés.

Sin embargo, el clima no es uniforme en toda la provincia. Tras su paso por Jesús María, el Presidente fue invitado a la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones, evento programado del 12 al 15 de febrero. Ante esta posibilidad, el intendente local, Fabián Francioni, expresó severas críticas. El jefe comunal calificó al mandatario de "payaso" y reclamó que el Gobierno nacional "no le envía un solo peso a Córdoba", evidenciando las tensiones crecientes entre la gestión nacional y los municipios del interior.