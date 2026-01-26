Julia Mengolini le respondió con todo a Tomás Dente y en LAM la ovacionaron

El tema también tuvo su espacio al aire de Segurola y Habana, el programa que conduce en Futurock. Allí, Mengolini volvió a referirse al episodio y dio más detalles sobre lo ocurrido: “No estaba camuflada, estaba con un cuaderno anotando cosas... Además, me fui a Uruguay, si me hubiesen agarrado en un yate en Cancún, bueno... ¡Pero esto lo reposteó el presidente Javier Milei!”.

Finalmente, la periodista aclaró cuál fue su verdadero destino y puso fin a las especulaciones: “Menos mal que no le sacaron foto a Rita porque ahí sí me calentaba. ¡Admito y confieso que estuve en el Buquebus de vuelta, el que sale de Colonia a Buenos Aires! Vacacionar en Uruguay está más barato que acá, por lo menos donde voy yo, que es un lugarcito en Rocha”.

Este contundente cruce lo pasaron al aire en LAM, donde todos esperaban para debatir. Sin embargo, para sorpresa de todos, la gente que se encontraba en la tribuna comenzó a aplaudir a Julia Mengolini por sus dichos y se mostraron en contra del hermano de Fernando Dente.