Julia Mengolini le respondió con todo a Tomás Dente y en LAM la ovacionaron
La periodista fue blanco de críticas en redes luego de que circulara una foto suya en el Buquebus y no dudó en apuntar contra el hermano de Fernando.
Julia Mengolini volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser señalada en redes sociales por un supuesto viaje de vacaciones a Punta del Este. La versión comenzó a circular luego de que Tomás Dente publicara una imagen en la que se la ve sentada en el Buquebus, acompañada por un comentario que dio lugar a todo tipo de interpretaciones.
“Camuflada y con la cabeza baja todo el tiempo”, escribió el periodista, sugiriendo que la conductora regresaba del exclusivo balneario uruguayo.
El posteo rápidamente se viralizó y, como suele ocurrir, la fundadora de Futurock fue blanco de cuestionamientos y críticas vinculadas a su posicionamiento político. Frente al revuelo, Mengolini decidió responder de manera directa y desmentir la información.
A través de sus historias de Instagram, compartió una foto junto a su hija Rita en la playa y aclaró con humor: “Esto no es Punta del Este. (Y esto es un castillazo gótico que hicimos con Rita)”. En otra publicación fue todavía más contundente: “No me fui a Punta del Este. Pero lo peor de todo no es que los trolls me digan a dónde puedo vacacionar, sino que se terminaron las vacaciones. Volví”.
Lejos de dar el tema por cerrado, la periodista profundizó su descargo y marcó su postura sin filtros: “Por un lado, por supuesto que puedo vacacionar donde se me canten las tet... Por el otro, no fui a Punta del Este (en toda mi vida). Tomarse el Buquebus a Colonia no es sinónimo de irse a Punta del Este”.
El tema también tuvo su espacio al aire de Segurola y Habana, el programa que conduce en Futurock. Allí, Mengolini volvió a referirse al episodio y dio más detalles sobre lo ocurrido: “No estaba camuflada, estaba con un cuaderno anotando cosas... Además, me fui a Uruguay, si me hubiesen agarrado en un yate en Cancún, bueno... ¡Pero esto lo reposteó el presidente Javier Milei!”.
Finalmente, la periodista aclaró cuál fue su verdadero destino y puso fin a las especulaciones: “Menos mal que no le sacaron foto a Rita porque ahí sí me calentaba. ¡Admito y confieso que estuve en el Buquebus de vuelta, el que sale de Colonia a Buenos Aires! Vacacionar en Uruguay está más barato que acá, por lo menos donde voy yo, que es un lugarcito en Rocha”.
Este contundente cruce lo pasaron al aire en LAM, donde todos esperaban para debatir. Sin embargo, para sorpresa de todos, la gente que se encontraba en la tribuna comenzó a aplaudir a Julia Mengolini por sus dichos y se mostraron en contra del hermano de Fernando Dente.
