Cuál es el truco para evitar las pérdidas de memoria

La importancia de leer novelas

El neurocientífico Richard Restak, antiguo presidente de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría, escribió un libro llamado The Complete Guide to Memory: The Science of Strenghtening Your Mind en el que ofrece algunas claves sobre este tema.

Restak sostiene que muchos pacientes mayores abandonan la lectura porque les resulta complicado seguir el hilo de la historia al no poder recordar detalles de manera precisa. Dejar de leer novelas de ficción es una lástima, dice, ya que leer libros complejos es un gran ejercicio para la memoria.

En contra posición a la memoria episódica o la memoria a corto plazo, la lectura de historias de ficción nos obliga a fortalecer lo que conocemos como memoria de trabajo.

Cuántos tipos de memoria hay

Cada una de ellas tiene una función diferente. La memoria a corto plazo es la que empleamos para guardar algo de información que vamos a emplear brevemente y de forma inmediata.

Según Restak, la memoria de trabajo nos permite emplear información aprendida para desarrollar correctamente una tarea. La episódica, en cambio, nos permite almacenar recuerdos durante largo tiempo, como al recordar momentos de nuestra infancia.