Choque fatal en la autopista Rosario-Córdoba: se incendió un camión que transportaba gas y murió el conductor

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro. En estos momentos, hay un corte total en la zona, con desvíos por la ruta nacional 1V09 a la altura de Pilar.

Una madre y su hija de un año murieron tras chocar contra un camión en San Rafael

Una madre y su hija de un año fallecieron este viernes tras chocar contra un camión en la ruta 146, en la provincia de San Luis. Viajaban junto al esposo de la mujer, padre de la menor, quien conducía la camioneta y actualmente se encuentra internado en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de la capital.

Las autoridades identificaron a las personas fallecidas como Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, y su hija Mia Nahiara Núñez Enríquez, de un año. Según informó el medio local Media Mendoza, ambas eran oriundas de Mendoza, residían en el distrito de Cañada Seca y viajaban a una actividad religiosa en el Santuario Cristo de la Quebrada.

Camión choque Como quedó el camión tras el choque - Media Mendoza.

El conductor sobrevivió al impacto y fue rescatado por personal de emergenciade entre los restos del vehículo. Los médicos del centro de salud informaron que el hombre presenta politraumatismos graves y permanece en estado crítico.

El otro vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz 1735 con semirremolqueque transportaba carga desde Santa Fe hacia San Rafael y era conducido por un hombre de 53 años, que viajaba acompañado por una mujer de 45. Ambos resultaron ilesos y prestaron declaración ante los efectivos policiales en el lugar del hecho.

Peritos de Criminalística y Bomberos trabajaron en la zona para determinar las causas de la colisión, bajo condiciones de visibilidad reducida. Las hipótesis de los investigadores incluyen la posibilidad de un cansancio físico al volante o una maniobra de sobrepaso fallida.