Chaco: detuvieron a un hombre que se emborrachó en su casa y tomó de rehén a su hijo de apenas tres años

Según declaró, su pareja ejercía violencia verbal de manera frecuente y no era la primera vez que tenía una conducta de ese estilo; dijo que reiteradas veces la mantuvo encerrada junto a sus hijos sin permitirles salir del domicilio.

Por ese motivo, el hombre quedó detenido e imputado por "supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género", de acuerdo al portal Mas Contenidos Net.

Mientras avanza la investigación, la justicia trabaja para garantizar las medidas de protección correspondientes para preservar el bienestar de la mujer y los menores involucrados en el hecho.