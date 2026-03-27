Sandra Pettovello con ANSES dio un ultimátum al trámite obligatorio y necesario para seguir cobrando la AUH

El ultimátum de ANSES para la Libreta AUH

image Guía del trámite de ANSES, el organismo que conduce Sandra Pettovello desde el Ministerio de Capital Humano

El organismo gubernamental informó que el próximo 31 de marzo finalizará de manera definitiva la prórroga otorgada para presentar la Libreta de la AUH. Este documento es fundamental, ya que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación al día y la escolaridad de los niños y adolescentes a cargo.