Sandra Pettovello con ANSES dio un ultimátum al trámite obligatorio y necesario para seguir cobrando la AUH
El Ministerio de Capital Humano y ANSES confirmaron que a fin de mes vence el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, emitió un aviso urgente para todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El organismo previsional recordó que queda muy poco tiempo para realizar la presentación de la Libreta obligatoria y poder cobrar el veinte por ciento retenido.
El ultimátum de ANSES para la Libreta AUH
El organismo gubernamental informó que el próximo 31 de marzo finalizará de manera definitiva la prórroga otorgada para presentar la Libreta de la AUH. Este documento es fundamental, ya que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación al día y la escolaridad de los niños y adolescentes a cargo.
Al completar y presentar este formulario de manera exitosa, los titulares logran destrabar y acceder al 20 por ciento correspondiente al complemento acumulado durante el año 2024.
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Paso a paso: cómo hacer el trámite en ANSES
La gestión puede realizarse de forma digital, lo que agiliza significativamente el proceso. Para hacerlo online, el organismo advierte que el único formulario válido es el que se genera a través de su plataforma oficial. Los pasos a seguir son los siguientes:
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Ingreso: Entrar a "mi ANSES" (vía web o app) utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Verificación: Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y chequear que la información sobre los menores a cargo sea correcta.
Descarga: Si falta completar alguna sección de educación o salud, se debe seleccionar "Generar Libreta" para descargarla o enviarla por correo electrónico e imprimirla en una sola hoja con buena calidad.
Firmas: Llevar el formulario impreso al centro de salud o a la escuela correspondiente para que sea completado y firmado por las autoridades.
Carga al sistema: Sacar una foto clara al formulario completo (bien iluminada, en formato JPG y con un peso menor a 3 MB). Luego, reingresar a "mi ANSES", ir a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y adjuntar el archivo.
El proceso de carga online finaliza oficialmente cuando el titular recibe un correo electrónico confirmando que la presentación se efectuó de manera correcta. Por otro lado, quienes no puedan realizar este procedimiento de forma digital tienen la opción de acercarse sin turno previo a cualquier oficina presencial del organismo o a un operativo móvil de atención.
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