Mapa en vivo de las lluvias y tormentas de hoy viernes en el AMBA: a qué hora se larga
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la semana cierre con inestabilidad. Se puede seguir el minuto a minuto de las lluvias y tormentas de Buenos Aires.
La mini semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperaba completa con buen clima pero el cambio de pronóstico ahora trae malas noticias para Buenos Aires, ya que el frente frío se adelanta, y podrían ser casi 96 horas de lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional espera que la mini semana cierre este viernes con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y noche y temperaturas de entre 16 y 26 grados.
Se mantienen las malas condiciones para el sábado, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 20 y 26 grados.
La seguidilla de inestabilidad sigue el domingo, con todavía pronóstico de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, con mejoría desde la tarde con cielo mayormente nublado. El termómetro, en tanto, rondará entre 21 y 28 grados.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuándo mejora el clima en Buenos Aires
Según el Servicio Meteorológico, ahora también se esperan tormentas en la madrugada y mañana del lunes, con cielo mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 grados.
El clima estable regresaría recién el martes al AMBA, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañada de una mínima de 22 grados y una máxima de 29.
El miércoles también tendría cielo mayormente nublado, sin lluvias; junto con temperaturas de entre 22 y 29 grados.
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