Mapa en vivo de las lluvias y tormentas de hoy viernes en el AMBA: a qué hora se larga

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

Según el Servicio Meteorológico, ahora también se esperan tormentas en la madrugada y mañana del lunes, con cielo mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 grados.

El clima estable regresaría recién el martes al AMBA, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañada de una mínima de 22 grados y una máxima de 29.

El miércoles también tendría cielo mayormente nublado, sin lluvias; junto con temperaturas de entre 22 y 29 grados.